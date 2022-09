Vind jij een gratis lunch op school een goed idee?

Het is de bedoeling dat het plan onderdeel wordt van de plannen die de kansenongelijkheid op scholen te lijf gaan. Zowel Volt en D66 partijen vinden dat geld voor een gratis lunch binnen de begroting van het Ministerie van Onderwijs moet worden gevonden. Wat vind jij van kinderen die met een lege maag naar school gaan? Vind jij een gratis lunch georganiseerd door school een goed idee of is dit de verantwoordelijkheid van ouders en moeten zij zelf de broodtrommeltjes vullen?

Lege maag in de klas

In het NRC deelt ouderconsulent Rachida Azzouzi uit Spangen, die op verschillende scholen werkt, haar ervaring met kinderen die de afgelopen jaren zonder lunchtrommeltje op school komen. “Zij kregen een boterham van een klasgenoot. Of ze hadden wel wat bij zich, maar het waren restjes: een frikandel of koude frietjes.” Mede hierdoor noemt Volt-voorman Laurens Dassen het voorstel van gratis schoollunches een belangrijke eerste stap.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vult aan dat het niet normaal is dat kinderen met een lege maag in de klas zitten. “Niks mag de ontwikkeling van kinderen in de weg staan,” volgens Paternotte. Laurens Dassen wil uiteindelijk dat alle kinderen met een volle maag naar school kunnen, zo meldt Nu.nl. Scholen worden niet verplicht om een lunch aan te bieden.

Reacties Twitter

Lin vindt dat het voorstel niet op het bordje van de scholen gelegd mag worden. Zij is al blij als ze af en toe 10 minuten pauze heeft.

Anna vindt het ongelooflijk. Het voorstel doet namelijk niets aan de oorzaak volgens haar.

Fietsnootje vindt het een goed idee, maar vindt dat de oorzaak anders aangemaakt moet worden. Laat de scholen bijvoorbeeld een potje maken wat het mogelijk maakt om een ontbijt te faciliteren.

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij het organiseren van gratis schoollunches een goed idee om zo te voorkomen dat kinderen met lege magen op school zitten? Of wil jij zelf het broodtrommeltje van je kind(eren) vullen en is dit volgens jou onderdeel van de ouderlijke verantwoordelijkheid? Praat mee op onze Facebookpagina

