Is een leeftijdsgrens de oplossing?

Grens

Dat we niet in één klap naar onze oude samenleving kunnen terugkeren - en misschien wel nooit meer helemaal - is inmiddels wel doorgedrongen. Maar er komt een moment waarop maatregelen weer zullen versoepelen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft wel een idee hoe we dit kunnen aanpakken. Zo heeft ze het over voorrang geven aan bepaalde leeftijdsgroepen. Let wel: geen leeftijdsgrens om mensen buiten te sluiten, maar juist een grens om anderen voorrang te geven, benadrukte ze in het televisieprogramma Op1.

Zo gaf ze als voorbeeld dat het Rijksmuseum misschien voorrang kan geven aan ouderen en Artis aan kinderen. Allemaal met het idee om meer gevoel van vrijheid te creëren en het gevoel van eenzaamheid de kop in te drukken. En terrassen zouden we weer kunnen bezoeken door bijvoorbeeld het idee van de kroegbazen rond de Amsterdamse Nieuwmarkt uit te voeren: een heel groot terras, met een centraal punt waar drankjes uitgegeven worden. De ondernemers delen dan de opbrengst.

Praat mee

