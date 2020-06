Daghoroscoop 10 juni

VANDAAG JARIG

De dood als gegeven kan u regelmatig bezighouden, soms door een droom, soms door een griezelig verhaal of eng voorval, of een bijna-dood ervaring. Tracht te voorkomen dat het een impact heeft op beminden en uw vriendenkring. Praat er liever over met een therapeut of uw huisarts.

RAM

De nadruk ligt op plezier, romantiek en recreatie, maar spring niet uit de band. Bedenk iets leuks voor vanavond of werk reisplannen uit. Luister naar een goedbedoeld advies en probeer het te combineren met uw eigen plannen.

STIER

Een geldkwestie kan misschien niet op korte termijn worden geregeld maar huiselijke belangen kunnen soepel worden behartigd. Binnenkort kunt met een nieuw project beginnen, maar wees op uw hoede voor sluwe, zakelijke types.

TWEELINGEN

Er kan u een mooie kans in de schoot worden geworpen. Uw inzicht in feiten en cijfers is goed en uw intuïtie zal u zeggen hoe uw timing moet zijn. Bespreek een kostbare aanschaf tevoren met uw partner.

KREEFT

Laat u in zaken noch in vriendschap om de tuin leiden door de charme van een nieuweling(e). U hoeft niet achterdochtig te zijn maar slik ook niet alles voor zoete koek. Stel u niet te koppig op in een financiële, huiselijke kwestie.

LEEUW

U zult veel te doen hebben; zaken moeten worden afgemaakt en nieuwe gestart. Het blijft raadzaam geld opzij te zetten voor minder goede tijden al lijkt uw financiële positie veilig. Uw partner kan bijdragen tot uw economisch welzijn.

MAAGD

Laat u niet betrekken bij zaken die u niet aangaan, vooral niet als er vrienden bij betrokken zijn. Geef minder aandacht aan oppervlakkigheden en meer aan geestelijke inhoud. Bekijk de kosten van een voorgenomen reis nog eens.

WEEGSCHAAL

Zoek de middenweg tussen achterdocht en vertrouwen. Als u de relatie met anderen prettig wilt houden moet u bereid zijn meer van hen te slikken. Iemand in uw directe omgeving kan uw geduld op de proef stellen.

SCHORPIOEN

Er zal vraag zijn naar uw organisatietalent. Leg de nadruk op kwaliteit als u aan uw verplichtingen voldoet. Bedenk hoe u uw creativiteit te gelde kunt maken. Stel een grote aankoop uit; betaal rekeningen en incasseer schulden.

BOOGSCHUTTER

Hoewel uw carrière op de lange termijn veelbelovend lijkt kunt u de concurrentie in uw nek voelen hijgen. Niet alle informatie die u krijgt is betrouwbaar. Sla nieuwe wegen in, ook al zal het moeilijk zijn daarvoor steun te krijgen.

STEENBOK

Onderneem stappen om uw financiële toekomst veilig te stellen. Laat u niet in de kaart kijken en geef anderen niet de kans u beentje te lichten. Pas op dat uw kredietwaardigheid geen gevaar loopt. Maak thuis geen ruzie.

WATERMAN

Er dreigt ruzie over geld. Het kan moeite kosten uw ware gevoelens onder woorden te brengen. Ontspan. Hoewel u van uw partner misschien niet de gewenste reactie krijgt op uw plannen, moet u het wel gezellig houden.

VISSEN

Een goed moment om over bezittingen te onderhandelen; financieel kunt u hoog scoren. Vrienden zijn een solide steun. Er zijn leuke invitaties op komst, ook als uw sociale leven nu even in een dip zit. Sta open voor de wensen van anderen.