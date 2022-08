Premium Het beste van De Telegraaf

Opgebiecht Vakantie-ellende: ’Hij werd wakker met een enorme piemel op zijn rug’

Een droomvakantie? Die leek voor deze lezeressen even heel ver weg. Ⓒ Getty Images

Houd de stemming er maar eens in, als je te maken krijgt met een drugshond, klierpubers of drollen in het zwembad. Wel goed voor het leedvermaak, deze ongezellige vakantieherinneringen.