Maartje stopt: ’Zin om in het diepe te springen’

Drieënvijftig Maartje-zoekt-een-man columns onder elkaar. Ruim een jaar aan wekelijks dateleed, waar jullie het afgelopen jaar van konden mee genieten. De highs en lows uit de jaren waarin ik in de datingvijver rondzwom. De poel waar ik na een lange relatie vol zelfvertrouwen in was gesprongen, maar waar ik me achteraf allesbehalve als een vis in het water voelde. Ik was bleu en naïef, wist niets van dating-apps en had nul ervaring in het ‘spel’. Boy, ben ik mezelf tegen gekomen de afgelopen jaren...

Flater na flater

Ik kreeg een crush op mijn allereerste Tinderdate, die mij verre van exclusief bleek te daten. Hallo: allereerste soa, dag: Tinder. Au! Na een pauze van een paar maanden probeerde ik dating apps als Happn, Bumble en Raya en volgde een lange lijst aan kikkers, die zijn weerga niet kent.

De narcist, de pestkop, de vrek, de BN’er, de schuinsmarcheerder(s), de voetenfetisjist, de visser en de schizofreen, om er maar een paar te noemen. Na een paar jaar werd zwemmen watertrappelen. Ik ging telkens opnieuw kopje onder, werd steeds moeilijker te vangen en had iemand eenmaal beet dan was het nog maar de vraag of ik überhaupt uit mijn schulp kwam.

Liever bankhangen

De energie levels om op date te gaan liepen steeds verder leeg zonder ooit goed aangevuld te worden. Wat deed ik mezelf toch aan? Hoewel er datevoorstellen uit allerlei onverwachte hoeken kwamen - Marktplaats, Uber, het postkantoor bleef ik steeds vaker thuis. Waarom zou ik blijven gokken op ontmoetingen met wildvreemden als ik op de bank met mijn favoriete serie gegarandeerd een fijne avond heb en mezelf een nieuwe teleurstelling kan besparen?

Behalve op bizarre dates ben ik de afgelopen jaren dan ook veel ‘op mezelf’ geweest en heb ik dankzij alle ellende meer over mezelf geleerd dan vóór deze grote datingshow. En hoe vaker je daar doorheen gaat, hoe meer je het gaat waarderen. Dat je op een gegeven moment zó chill met jezelf bent dat het idee alleen te blijven helemaal zo eng niet meer lijkt...

Mijn man

En juist toen, op het moment dat ik klaar was de handdoek in de ring te gooien, was daar ineens Denzel, de vader van zwemles. Vanaf het allereerst gesprek had-ie me. Hij heeft een heerlijke energie, laat me huilen van het lachen en zit qua intelligentie ook nog eens precies op mijn level. Niet geheel onbelangrijk bovendien: hij is lékker. Lang, gespierd, met de mooiste pretogen en knapste krullen. Ik was weleens eerder enthousiast over iemand geweest, maar bij Denzel had ik vanaf de eerste seconde maar één gedachte: dit is mijn man.

Check(list)mate

We gingen op date en twee weken later nam hij me al mee naar Parijs (LOVE een man die zo doorpakt). Hij komt me ophalen, brengt me thuis, neemt me mee uit eten, geeft me spontaan de meest attente cadeautjes, haalt mijn favoriete ontbijtje in huis en maakt de fijnste playlists met onze gezamenlijke songs. Hij is zakelijk als het moet, maar ook lekker ‘straat’ als we samen de hort op zijn. Hij heeft een goede baan en is net als ik eigen baas, waardoor we de meest spontane dates kunnen plannen. Op donderdagmiddag komt hij me spontaan knuffels en lunch brengen en dagdroom ik over een doordeweekse roadtrip naar Milaan? Dan rijdt hij de auto voor en staan we die dag nog voor de Duomo.

Trouwen? Tuurlijk!

Normaal walg ik van mensen die beginnen over soul mates, maar ineens blijkt er al 33 jaar eentje voor me rond te lopen. Sterker nog: we daten nu een tijdje en al sinds dag één heb ik, de grootste wikker en weger, núl twijfel over deze man. Alsof hij altijd al met mij had moeten eindigen. Kun je geloven dat ík dit optik? Als hij me op date twee ten huwelijk had gevraagd had ik ‘Ja’ gezegd. Ik weet het, dat klinkt allemaal veel te mooi om waar te zijn. Zwijmel, zwijmel. Maar then again, als je die lijst met kikkers bekijkt, heb ik deze prins toch wel dubbel en dwars verdiend?

Blijven swipen

In ieder geval stopt hier. End of an era: Maartje heeft haar man gevonden. Zin om met Denzel het diepe in te springen (en dan niet in die grote vijver). En ik snap het, deze column is misschien één grote cringe voor de trouwe lezer, maar bekijk het eens van de positieve kant: er is hoop voor alle singles out there! Die ware kan dus écht zo maar ineens op je stoep staan en zelfs nóg meer in huis hebben dan alle boxjes op je checklist. Dus: keep swimming & keep swiping!

En als het ooit voelt alsof je de ene na de andere horrordate beleeft en er alleen maar losers op je pad komen, lees mijn avonturen dan nog maar eens na en besef dat het altijd nóg erger kan.

Namen in dit artikel zijn wegens privacy gefingeerd.

