Karin Bloemen over seksueel misbruik: ’Sommigen vinden mijn verhaal te heftig’

„Ooit sprak ik een gelovige die zei: ’Jullie zijn geschonden.’ Dat is een heel mooi woord voor wat het eigenlijk niet is. Wij zijn niet geschonden, maar verkracht.” Ⓒ Nick van Ormond

Waarom blijft seksueel misbruik vaak zolang onzichtbaar? Karin Bloemen (61) vraagt samen met Stichting Impactmakers in de Week tegen Kindermishandeling aandacht voor het beladen thema. Ook zij is slachtoffer geweest van misbruik en geweld. „Er wordt nog te weinig over gepraat.”