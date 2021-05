’Waarom vijftigers eerder prikken? Die zijn niet gebonden aan de zomervakantie!’

„Afgelopen week zette ik op Facebook dat ik dankbaar ben dat ik nu aan de beurt ben voor het coronavaccin. Op 4 juni krijg ik mijn eerste en op 10 juli mijn tweede prik. Niet iedereen vindt het eerlijk dat er op geboortejaar wordt geprikt, waardoor vijftigers eerder aan de beurt zijn dan twintigers, dertigers en veertigers. Er zijn ook mensen die vinden dat iemand uit 1965 is geboren niet per se voorrang zou moeten hebben op iemand uit 1985.

Ik kreeg bijvoorbeeld dit als reactie: ’Op 10 juli begint de zomervakantie. Er werd aan jongeren en mensen van middelbare leeftijd gevraagd zich aan de coronaregels te houden zodat we mensen met een kwetsbare gezondheid en ouderen niet besmetten. We hebben al heel wat op ons bordje gehad met al het thuisonderwijs. Juist studenten en gezinnen zitten ook nog eens vast aan bepaalde periodes om te kunnen reizen. Voor de meeste vijftigers is dat niet zo. Dus die kunnen best nog even wachten. Die zijn niet gebonden aan de zomervakantie.’

Ik zei daarop: ’Tja het is niet anders. Je zou ook kunnen denken dat jongere mensen een langere toekomst hebben dan oudere mensen en gun de oudere daarom dus eerder hun vakantie, want jongeren hebben nog veel meer jaren om te reizen. Dat je nu een jaartje even pas op de plaats moet maken is echt geen ramp.’

Reizen

Wie van de zomer naar het buitenland met vakantie wil, zal óf een vaccinatiebewijs óf een negatieve PCR-test moeten laten zien. Het probleem is dat Nederland dwarsligt bij een voorstel van de Europese Commissie om PCR-tests verplicht gratis te maken. Reizigers die nog niet zijn gevaccineerd, hebben de test deze zomer waarschijnlijk nodig voor een reis naar een ander EU-land.

Nederland vreest dat commerciële aanbieders de dupe worden als de test gratis wordt. Dat is werkelijk een totale gotspe, wetende dat heel veel kleine reisbedrijven echt NUL steun hebben ontvangen van de overheid het afgelopen jaar. Dat betekent dus ook dat veel mensen óf noodgedwongen in Nederland moeten blijven deze zomer óf flink veel geld moeten betalen voor de PCR-testen.

Op de markt is een test al gauw 100 euro, dus het kan echt een drempel vormen, zeker als je met een gezin moet reizen en vaker een test moet laten doen. En hoewel ik er dus een voorstander van ben dat ouderen eerder worden gevaccineerd dan jongeren, vind ik wel dat PCR-testen geen geld zouden moeten kosten. Dan hoeven jongeren ook niet meer afgunstig te zijn dat zij langer op hun vaccinatie moeten wachten dan ik.”