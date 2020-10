Moeten de scholen weer sluiten?

Petitie

Veel ouders maken zich zorgen over de situaties op scholen. Over of de mondkapjes wel echt worden gedragen én over of de situatie überhaupt veilig is. Ze denken dat de kans op een besmetting op school te groot is. Er is zelfs een petitie gestart die claimt dat ’gezondheidsplicht gaat voor leerplicht’:

Op Twitter laten ouders hun mening horen.

