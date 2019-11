Daghoroscoop 9 november

VANDAAG JARIG

Hoewel het een goed financieel jaar wordt zal het niet per se een sterk carrièrejaar worden. De kosmos houdt zich minder met uw werk bezig dan met uw familie en gezinssituatie. Toch zult u voldoening proeven uit uw werk. In een huwelijk kan één van beiden rebels zijn en meer vrijheid willen.

ZONDAG JARIG

Het jaar ziet er voorspoedig uit, maar dat zal niet te danken zijn aan snelle winsten. U zult stap voor stap een zekere welstand bereiken. Uw partner kan komend jaar onrustig zijn en hunkeren naar verandering. Als dat de relatie kan redden kan dat de weg zijn. Ontdoe uzelf van negatieve gedachten.

RAM

U kunt er ineens naar verlangen u schuil te houden of om te vluchten. Toch kunt u op en positief resultaat rekenen van elke inspanning die u zich getroost. Een verzoening met iemand komt tot stand als u bereid bent te vergeten.

STIER

Het zal gemakkelijker zijn om met een gezamenlijk project vooruit te komen. Moedig collega’s aan om in beweging te komen, ook al hebt u misschien niet de leiding. Oefen echter niet te veel druk uit.

TWEELILNGEN

Inspanning zal beloond worden met resultaat. Toon uw humanitaire kant door klaar te staan voor gebrekkige of eenzame mensen. Een financiële tip kan u in staat stellen een gesteld doel eerder dan gedacht te bereiken.

KREEFT

Niets zal eenvoudig zijn en elke poging om in te grijpen zal tot verwarring leiden. Sta sceptisch tegenover een voorstel dat te mooi is om waar te kunnen zijn. Een samenkomst kan een interessante en onvergetelijke ervaring worden.

LEEUW

Verandering hoort bij het leven en u kunt dit weekend te maken krijgen met variaties op liefdesgebied of in uw leefstijl. Waar het uw financiën betreft moet u niet te goedgeefs zijn. Houd de kosten in de hand als u een feest voorbereidt.

MAAGD

Uw verlangen naar opwinding kan met uw verantwoordelijkheden botsen. Zorg ervoor dat u zonder schuldgevoel van uw vrije tijd kunt genieten door plichten zo vroeg mogelijk te vervullen. Reken niet te veel op steun van anderen.

WEEGSCHAAL

Let op uw welzijn en doe niets wat deze kan schaden. Uw kracht zit nu in creativiteit; u kunt een innovatieve manier bedenken om uw gezondheid te beschermen. Misschien gaat u deel uitmaken van een sportteam.

SCHORPIOEN

Geld kan een probleem worden als uw budget conflicteert met uw vrijetijdsverlangens. Spreek weer eens af met uw buren, maar zet ze geen overdreven dure gerechten voor. Het gaat om de gezelligheid en nabuurschap.

BOOGSCHUTTER

Vrouwe Fortuna lijkt aan uw zijde te gaan waardoor u goede resultaten zult boeken met hetgeen er op de agenda staat. Misschien gaat u uw woning opknappen of gaat u vanwege familie- of werkomstandigheden verhuizen.

STEENBOK

Gebruik het internet om contacten te leggen met verre vrienden en om met familie nieuwtjes uit te wisselen. Daarvoor hoeft u uw comfortabele huis niet te verlaten. Ga niet te ver van huis als u om de e.o.a. reden, wel de deur uit moet.

WATERMAN

Er kunnen u slimme ideeën te binnen schieten om uw inkomen op te krikken. Neem u voor de broekriem aan te halen zodat er genoeg geld op de bank staat om de komende feestdagen voor de uwen plezierig te maken.

VISSEN

Houdt u aan de regels van het spel als u oog in oog komt te staan met obstakels op weg naar uw doel. Een stevige dosis realiteit kan u blokkeren als u probeert te voldoen aan de verwachtingen van anderen.

