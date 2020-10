Daghoroscoop 10 oktober

VANDAAG JARIG

Plotselinge klippen in de levenszee kunt u omzeilen door alert te blijven en tijdig van koers te veranderen. Gooi het roer om als in de verte onheil dreigt. Genieten is een vorm van kunst die iedereen kan leren; zoek de zon, ook als ie niet schijnt in alles wat leeft: een kind, dier, plant of bloem.

ZONDAG JARIG

Hoop doet leven, het is een gemeenplaats, maar feit is dat een negatieve instelling niet leidt naar de hemel op aarde. Probeer elke ochtend op te staan met het voornemen er vandaag iets van te maken, hoe de omstandigheden ook zijn. Laat u niet kisten door een gewijzigde realiteit.

RAM

U zult het goed kunnen vinden met iemand die creatief en veelbelovend is. Komt diegene uit het buitenland dan kan een gevoel van verliefdheid ontstaan. Een vakantie en de voorbereiding ervan kunnen een forse bres slaan in uw banksaldo.

STIER

Stel u niet te sceptisch op als een naaste geïnteresseerd is geraakt in buitenaardse verschijnselen. Neem een relatie die zich anders ontwikkelt dan u hoopte niet te serieus. Laat geen eigendommen slingeren in andermans huis.

TWEELINGEN

Onttrek u aan een onhoudbare situatie: genoeg is genoeg. U kunt zeer uiteenlopende ervaringen opdoen waarvan de draagwijdte pas later duidelijk wordt. Iemand kan u plotseling doen blozen; is er een romance op komst?

KREEFT

Wijdt u aan een hobby waarin u uw creativiteit kwijt kunt. Een controversiële liefde wakkert aan. Weet wat u wilt bereiken voor u ergens op af gaat. Behoud dit weekend uw gevoel voor humor en laat u niet intimideren.

LEEUW

U kunt sarcastisch commentaar krijgen op uw plannen of op de mensen met wie u het liefst omgaat. Laat u niet van de wijs brengen. U kunt uw voordeel doen met een voortreffelijk advies maar neem ruim de tijd voor een besluit.

MAAGD

Een ingrijpende gebeurtenis kan u dichterbij een doel brengen; de omstandigheden zijn met u. Noem uw prijs en wacht af. Houd en waas van geheimzinnigheid in stand. In financieel opzicht is het van belang zorgvuldig te plannen.

WEEGSCHAAL

Geef niet toe aan rusteloosheid. Richt uw blik op de toekomst; kies een eigen stijl. Religie, en publicaties lijken aan de orde. Een romance kan u alle voorzichtigheid uit het oog doen verliezen. Wees niet al te overtuigd van uw gelijk.

SCHORPIOEN

Omstandigheden kunnen in uw voordeel veranderen; uitstel blijkt geen afstel. Neem initiatieven en leg het accent op een eerlijke verdeling van taken. Bepaal zelf wat u wilt doen en hoe u dat gaat aanpakken. Doe niet alles tegelijk.

BOOGSCHUTTER

Voor een liefdesrelatie zult u zich behoorlijk moeten inspannen; de ander stelt hoge eisen. U zult er echter spijt van krijgen als u daaraan tracht te voldoen. Toenemende inkomsten stellen u in staat uw budget te verhogen.

STEENBOK

Er kan op verrassende wijze iets aan het licht komen als iemand een geheim niet langer voor zich kan houden. U kunt anderen beïnvloeden en nieuwe vrienden maken. Handel verantwoordelijkheden goed af, ook als u elders verblijft.

WATERMAN

Met charme krijgt u veel voor elkaar. Als iemand u pijn heeft gedaan of beledigd, mag dat geen reden zijn diegene overal zwart te maken. Houd er rekening mee dat uw woorden verdraaid kunnen worden of tegen u gebruikt.

VISSEN

Door allerlei geschilpunten kan het een vermoeiend weekend worden. Laat u niet afschepen als mensen u geld schuldig zijn; velen zien er geen been in hun schulden gemakshalve te vergeten. Zeg echter niets wat u later zou berouwen.