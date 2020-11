Daghoroscoop 17 november

VANDAAG JARIG

Rebelse vrienden kunnen uw gedrag gaan beïnvloeden. Mensen uit de technologische of wetenschappelijke wereld kunnen uw pad steeds vaker kruisen, en ook types die in de media actief zijn. Het is duidelijk: u zult volgend jaar te maken krijgen met onverwachte wendingen en opwinding.

RAM

De beste handelwijze is om alles zo rechtlijnig en eenvoudig mogelijk te houden. “Doe het gewoon ”is een uitstekend mantra. U afvragen of u wel geniet van wat u doet, of genoeg betaald krijgt of bemind wordt, kan u beletten iets uit te voeren.

STIER

Een project om een huis op te knappen of te renoveren zal succesvol voortgang boeken als u niet afgaat op adviezen van een alwetend iemand. Word niet boos als een partner er op uit lijkt te zijn om ruzie te maken. Onderdruk agressie.

TWEELINGEN

Neem er de tijd voor om de veranderingen te verwerken die zijn opgetreden. Uw vermogen om een rots in de branding te zijn kan op de proef worden gesteld en het verstandigste is om met de stroom mee te drijven.

KREEFT

Uw energie en optimisme ten aanzien van uw werk kunnen tot onredelijke verwachtingen leiden als het gaat om uw vaardigheden. Maak in haast geen fouten en maak onvoltooid werk af. Deel uw agenda goed in en kies prioriteiten.

LEEUW

Vertegenwoordig uw bedrijf met zoveel passie en vastberadenheid als u kunt opbrengen. Gebruik sluwheid en moed als het u ontbreekt aan de energie om met succes een test te doorstaan op het gebied van fysiek uithoudingsvermogen.

MAAGD

Research voor een nieuw onderwerp kan u ergens heen voeren waar u nooit van plan was naartoe te gaan. U kunt te maken krijgen met een nieuw gezondheidsconcept en de filosofie die erachter schuilt kan u denken sterk gaan beïnvloeden.

WEEGSCHAAL

Iemand die afgaat op uw sterke inzicht kan problemen bij u deponeren en u ermee opzadelen. De kosmos wenst u de kracht toe om het allemaal aan te horen. Het verschil tussen echte en pseudo vrienden wordt voelbaar.

SCHORPIOEN

Met uw partner kan ruzie over geld ontstaan. Dit is een goed moment om ervoor te gaan zitten en erover te praten. Met een compromis kan alles worden opgelost, maar u bent degene die de bal aan het rollen moet brengen.

BOOGSCHUTTER

U zult er hard aan moeten trekken om alles wat u liet liggen of hebt verwaarloosd in te halen. Zet uw energie productief in en laat u niet afleiden. Met een unieke benadering kunt u zich onderscheiden van de massa.

STEENBOK

U kunt naar een nieuwe horizon worden getrokken doordat een creatief project uw pioniersgeest prikkelt. Reageer niet te impulsief, dan gaat er iets mis. Een goed moment om u voor een verantwoordelijke positie kandidaat te stellen.

WATERMAN

U zult zich ongemakkelijk voelen als u probeert iemand uit te horen. Doe het dus niet, stel degene die u met halve waarheden opzadelt op z’n gemak en omzeil diens problemen. Bied niet altijd de schouder om op uit te huilen.

VISSEN

Uw inventiviteit en intuïtie stellen u in staat gebaande paden te verlaten en een nieuwe weg te betreden. Doe niet mee aan andermans spelletjes. Uw baas zal onder de indruk zijn van uw werk en uw vermogen om te communiceren.