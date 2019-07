Het zal je maar gebeuren: je bent jaren bezig om zwanger te worden via IVF en dan blijkt bij de geboorte dat de embryo’s verwisseld zijn. Vervolgens moet je je tweeling afgeven, omdat 'ie niet van jou is. Het overkwam een stel in Amerika. Maar hoe groot is de kans op zoiets nu eigenlijk? We zochten het voor je uit.