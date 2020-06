’Ik word misselijk van al die onmenselijke maatregelen’

Bang

Wat een offer wordt de afgelopen maanden gebracht. De vraag hardop stellen of het wel allemaal in verhouding is, leidt gegarandeerd tot ruzie. Coronadeugers buitelen over je heen. Want weet je wel hoe druk het op de IC’s is. En weet je wel hoe ellendig je sterft – op je buik, aan de beademing? We zitten midden in een pandemie! Het is geen lullige verkoudheid waar we het over hebben – of je dat niet wil vergeten. We maken elkaar maar wat graag bang, in ’het nieuwe normaal’.

Verwoest

Een kleine 6.000 doden, van wie de meesten 80+. Een veelvoud daarvan aan levens verwoest. Thuis op de bank, midden in je zoveelste Netflixserie en je salaris de 25ste iedere maand weer keurig gestort, is het prima toeven deze tijd. Zo nu en dan in de tuin een beetje zon pakken, een beetje uitslapen, een beetje thuiswerken of zoomen met collega’s: het komt vast wel weer goed, als we maar luisteren en de maatregelen opvolgen en we elkaar daar met enige regelmaat en arrogantie op wijzen.

Buffer

Thuis op de bank voel je de stress niet van de ondernemers die hun bedrijf kapot zien gaan. Het is wel vervelend, maar een ver-van-je-bedshow. Hadden ze maar een grotere buffer moeten hebben, gil je vanaf de bank, met zelf amper honderd euro op de spaarrekening. En dan al die beelden van verzorgingshuizen en instellingen in de gehandicaptenzorg. Heftig hoor, maar tja, alles beter dan in een virus stikken op een IC.

Misselijk

„Mooi dat dit nog kan,” las ik onder een foto waarin Stichting Ambulancewens een echtpaar door het raam afscheid van elkaar liet nemen. Voorgoed. Want hij was terminaal. Ik vond er niets moois aan. Ik werd er misselijk van.

Net zo misselijk als van het filmpje waarin de gehandicapte Swenja (26) na tien weken haar ouders weer in de armen sluit. De blijdschap van het meisje was zo groot, hoe intens moet haar verdriet zijn geweest? Ik deelde het kippenvel van de mensen die reageerden niet. Ik voelde afschuw. Afschuw vanwege de onmenselijkheid waar dit gezin mee te maken kreeg.

Terminaal

Ik werd ook misselijk van het bericht dat Cees op Twitter plaatste. Hij mocht na al die weken 50 minuten bij zijn vrouw op bezoek. Ze vroeg om drinken, maar dat mocht hij haar niet geven. Dat recht was voorbehouden aan het personeel, dat later die dag misschien wel naar dezelfde supermarkt gaat als Cees en dus in theorie net zo besmettelijk kon zijn.

Over een week mag hij weer bij haar langs. En dan weer maar 50 minuten. Frequenter bezoeken mag pas als ze terminaal is. Je zou er bijna naar uitkijken… Iedere vorm van menselijkheid lijkt verdrukt door angst.

Nieuwe normaal

Ik begrijp dat er maatregelen nodig zijn om het virus de kop in te drukken en verzet me ook zeker niet tegen adequaat ingrijpen bij een pandemie als deze. Maar het nieuwe normaal hoort nooit normaal te worden. Wij mensen horen te kunnen zorgen en te kunnen zijn bij de mensen van wie we houden. We horen afscheid te kunnen nemen op een waardige manier. Niet op afstand. Niet vanuit een hoogwerker, omdat je partner op de vijfde verdieping achter de gesloten deuren van een verpleeghuis zit.

Uit verhouding

Vanmiddag nog liet een vriend een foto zien van de aula waar afscheid werd genomen van zijn oma. Alle stoelen op royale afstand van elkaar in de ruimte geplaatst; huilen doe je maar op je eigen eilandje. Een vrieskist doet killer aan. Het klopt niet.

Ik wil niet bediend worden door een robot of moeten vragen of ik iemand die huilt met een knuffel mag troosten. Ik wil geen anderhalve meter coaches. Veel maatregelen voelen compleet uit verhouding. Of ze dat ook daadwerkelijk zijn, zullen we in de toekomst gaan merken. Als er ruimte is voor verwerking.