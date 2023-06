‘Praatsessies met het kleine grut? Daarmee kweek je prinsen en prinsesjes’

„Een paar weken geleden logeerden onze dochter, haar man en onze geweldige kleinkinderen van 5 en 7 jaar een weekendje bij ons. Heel leuk: we zijn naar de dierentuin geweest en ze mochten iets uitzoeken in de speelgoedwinkel. Alles wat je doet als opa en oma.

Nu even niet

Het was heel gezellig, maar er waren ook dingetjes gebeurd. De jongste, onze kleinzoon, had zonder te vragen koekjes uit de trommel gehaald. Ik zag hem ermee weglopen. Dus ik zei tegen hem dat dat niet de bedoeling was, zonder te vragen iets lekkers pakken. Hij schrok en mompelde iets van ‘Sorry oma’.

Het andere was dat onze kleindochter steeds door alle gesprekken heen riep: ‘Oma, opa, oma! Waar hebben jullie het over? Oma!’ Ik begrijp dat zo’n kind aandacht wil, maar voor alles is een tijd en een plaats. Dus ik zei op een gegeven moment: ‘Wij gaan straks weer met jou praten, maar nu even niet.’ Was ze natuurlijk niet blij mee en ze mokte ook wel even, maar daarna zat ze lief te kleuren.

Ouderwets

Na dat weekend hing mijn dochter aan de telefoon. Ze wilde even zeggen dat ze niet blij was met hoe ik met de kinderen was omgegaan. Ik had ze niet zo moeten corrigeren, want zo doen zij dat zelf ook niet volgens hun methode van opvoeden. Ik was echt verbaasd, dus ik wierp tegen dat ik helemaal niet boos op ze was geweest, ik had ze toch niet bestraffend toegesproken of zo?

Ik vind alleen dat een kind te horen moet krijgen wat het wel of niet mag doen. Dus eerst iets vragen voor je het pakt en niet overal doorheen praten. Zo gek is dat toch niet? Maar ze werd steeds bozer. ‘Dat zijn zulke ouderwetse opvattingen!’ zei ze tegen me. ‘Het is zo veel beter om met het kind in gesprek te gaan. Wij vragen dan waaróm hij dat koekje heeft gepakt. Of waaróm ze onze aandacht op dat moment nodig heeft.’

Ik wierp tegen dat kinderen behoefte hebben aan duidelijke grenzen, waarop mijn dochter het gesprek afkapte. Een uur later kreeg ik een appje van haar: ‘Bemoei je alsjeblieft niet met de opvoeding. De kinderen waren na het weekend helemaal uit hun doen! Anders laten we ze voortaan wel thuis.’

Twijfels

Ik schrok ontzettend en ging met het berichtje naar mijn man. Die zuchtte en zei: ‘Het ligt zo gevoelig tegenwoordig, hou je mond nou maar. Straks zien we de kleinkinderen niet meer!’ Dus heb ik eieren voor mijn geld gekozen. Ik stuurde mijn dochter een appje: ‘Sorry, je hebt helemaal gelijk, jullie weten als ouders natuurlijk beter wat werkt bij jullie kinderen.’

Daar reageerde ze positief op, dus de kou is uit de lucht. Maar ik blijf mijn twijfels houden bij hun opvoedstijl. Een kind moet gewoon leren wat wel en niet kan. Wat beleefdheid is. Wat van jou is en wat van mij. Wanneer de grote mensen praten en wanneer jij eventjes je mond houdt.

Toen ik zelf een kind was, kon je meteen een fikse draai om je oren krijgen. Dat vind ik ook heus niet goed. Maar praatsessies met het kleine grut? Daarmee kweek je verwende prinsen en prinsesjes. Waarom ziet de jongere generatie dat zelf niet?!”

De Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.