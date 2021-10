Premium Het beste van De Telegraaf

Wie doet wat Charlotte (29): ’Hij moet nog wel voor mij op zijn knieën gaan’

Door Sanne Houwers Kopieer naar clipboard

„Je bent samen met je partner een team. Het is goed om te communiceren over het huishouden, maar ook over de opvoeding van de kinderen.” Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Charlotte de Graaf (29). Ze vertelt ons zowel over de financiële als huishoudelijke rolverdeling tussen haar en haar partner Jochem (42). Samen hebben zij een zoontje Caelen (1) en zijn ze in verwachting van het tweede kindje.