Zó ontmoette Jennifer Hoffman (38) haar vriend

„We zijn nu iets langer dan twee jaar samen. We leerden elkaar kennen doordat zijn broertje (25) mij probeerde te versieren op een festival in Amsterdam-Noord. Dus ik moest keihard lachen en dacht: ’Nou, het licht is hier echt ontzettend goed!’ Vervolgens ging hij zijn broer halen en toen ik Dorian zag, was het meteen van: ’HALLO! Jij bent knap.’ We hadden meteen een bijzonder gesprek; dat je gelijk weet dat het goed zit. Hij is ondernemer, zit in de voeding en is erg bezig met gezond eten. Ik had nooit verwacht dat ik na het beëindigen van mijn vorige relatie alweer iemand zou vinden, meestal ben ik een paar jaar alleen na een grote liefde. Ik was me al geestelijk aan het voorbereiden om een dating-app op mijn telefoon te installeren, maar dat hoefde goddank niet meer.”

Je derde grote liefde - drie keer is scheepsrecht?

„Ik vind dat een vreselijke uitdrukking. Het klinkt zo definitief: hup, het is klaar nu, strik eromheen en niets meer aan doen. Maar het is wel mijn intentie om zo lang mogelijk bij hem te zijn, zolang we daar allebei heel gelukkig van worden. Ik heb het vermoeden dat wij samen heel sterk zijn. Wat dit keer misschien scheelt, is dat we dezelfde ’kwaal’ delen: we denken allebei heel erg voor de ander en ook eerst aan de ander. Dat werkt eigenlijk prima.”

Benieuwd naar het volledige interview? Je leest het in de nieuwste VROUW Glossy die nu in de winkel ligt.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.