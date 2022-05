’Ik was zwanger en kwam erachter dat hij nog iemand zwanger had gemaakt’

Video

Maxime Meiland ongemakkelijk voor aanzoek: ‘Wat doe je?’

In maart onthulden Maxime Meiland en haar grote liefde Leroy dat ze deze zomer met elkaar in het huwelijksbootje stappen. Maandagavond is in Chateau Bijstand (20:30 uur op SBS6) te zien hoe hij de dochter van Erica en Martien op een romantische manier ten huwelijk vroeg.