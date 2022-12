Ook last van griep? Dit kun je doen om te herstellen!

Uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat huisartsen vorige week per 100.000 inwoners 70 mensen met griepachtige klachten zagen. Ook huisarts Tamara de Weijer merkt op haar praktijk dat er een griepepidemie gaande is: „Iedereen is aan het hoesten, proesten en snotteren. Er circuleren op dit moment ontzettend veel virussen.”

Volgens immunoloog Marjolein van Egmond zijn momenteel vooral virussen die luchtweginfecties geven de boosdoener. „In de herfst of winter is vaak een griepgolf te zien. De afgelopen twee jaar is die door de coronamaatregelen uitgebleven, maar inmiddels is weer goed merkbaar dat virussen vrij spel krijgen. In de winterperiode blijven we vaker binnen en zitten we dichter op elkaar. Tegelijkertijd wordt er minder goed geventileerd. Voor een virus is dat de ideale situatie om zich te verspreiden”, aldus Egmond.

Verschil griep en verkoudheid

Maar wanneer kun je nu eigenlijk spreken van griep? En wanneer van ’slechts’ een verkoudheid? Van Egmond: „Wanneer mensen zeggen dat ze ’een griepje’ hebben, kun je er eigenlijk vanuit gaan dat het meestal een verkoudheidsvirus is. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Het wordt gekenmerkt door hoge koorts, enorme spierpijn en hoesten. Je kan er drie à vijf dagen flink ziek van zijn.”

Bekijk ook: Zo versterk je het immuunsysteem ook tijdens de herfst

De Weijer: „Griep kan je compleet lamlendig maken. Er waren momenteel ontzettend veel verkoudheidsvirussen rond, maar influenza voelt écht anders. Ook moet je er niet gek van opkijken als je last hebt van een flinke nasleep. Je kan vier tot zes weken hoesten en vermoeid blijven. Het is vervelend, maar niets om je zorgen om te maken. Je moet pas aan de bel te trekken als je erg benauwd bent of een achterliggende longaandoening hebt.”

Griepprik

Je kunt je door griep flink beroerd voelen, maar voor de meeste mensen is het niet levensbedreigend. De Weijer: „Als huisarts ben ik voorzichter met ouderen of mensen die longproblemen of hart- en vaatziekten hebben. Zij kunnen sneller een longontsteking oplopen. In principe ruimt je lichaam het griepvirus zelf op, maar in sommige gevallen kan iemand een bacteriële infectie bovenop de virusinfectie krijgen. Zo’n bacterie kan een longontsteking veroorzaken en om daar van te herstellen is vaak antibiotica nodig.”

Daarom is het voor ouderen en kwetsbare mensen volgens Van Egmond raadzaam om de griepprik te halen. „Ik heb één keer de griep gehad en heb toen een paar dagen met veertig graden koorts op bed gelegen. Voor jonge mensen is dit alleen vervelend, maar ouderen lopen het risico in het ziekenhuis te belanden of te overlijden. Voor ouderen en kwetsbare mensen is het daarom écht verstandig om een griepvaccinatie te halen.”

Remedie

Wat kun je doen als je vóór de jaarwisseling toch het griepvirus te pakken hebt en er zo snel mogelijk vanaf wilt komen? Uitzieken lijkt de enige remedie. „We nemen tegenwoordig niet meer de tijd om ziek te zijn. Twee paracetamols erin en hup, we gaan door. Zonde, want daardoor blijf je langer ziek”, aldus huisarts De Weijer. Immunoloog Van Egmond sluit zich hierbij aan: „Je kunt paracetamol nemen om de klachten te onderdrukken, maar het zorgt er niet voor dat je sneller beter bent. Je knapt pas echt op als je goed je rust pakt.”

Verminderde eetlust

Ook hoef je je volgens De Weijer geen zorgen te maken als je tijdens de griep even een paar dagen minder eet. „Als je je echt beroerd voelt, heb je nou eenmaal een verminderde eetlust. Voldoende drinken is altijd belangrijk, maar het kan gelukkig geen kwaad als je een paar dagen minder voedsel binnenkrijgt. Je lijf probeert zo energie te besparen. Krijg je helemaal niks binnen? Dan is het slim om wat bouillon te nemen. Verwarmd voedsel en drinken verteert namelijk makkelijker, waardoor je lichaam weer zoveel mogelijk energie bespaart.”

En die keelpijn? Die bestrijd je volgens De Weijer niet met hoestdrank en keelsnoepjes: „Het kan de pijn een heel klein beetje verzachten, maar het gaat er niet sneller van over. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat de combinatie van gember en kurkuma ontstekingsremmend zou kunnen werken, maar dit is ook nog steeds niet met zekerheid vastgesteld. Kamille kan weer een verzachtend effect hebben, maar ook hierbij geldt nog steeds: uitzieken is het allerbelangrijkste.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.