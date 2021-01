Moet de overheid de opmars van fastfoodketens kunnen stoppen?

Even snel in de schoolpauze een frietje halen bij de McDonalds of een frikandel uit de automaat bij de FEBO. De verleiding is groot voor middelbare scholieren, want binnen vijf minuten lopen zitten gemiddeld dertig vetvoedselaanbieders. Verschillende gemeenten willen die wildgroei aan fastfood een halt toeroepen. Ze vrezen dat vette ketens de lege ruimtes gaan vullen van bedrijfspanden die door de coronacrisis vrijkomen.

Probleem

De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim zegt tegenover NOS dat ze vreest dat veel horecaondernemers het niet gaan redden: „Als die panden worden overgenomen door grote ketens, dan hebben we echt wel een probleem. We willen ondernemers die hier al veertig jaar een leuk tentje draaien, niet weg hebben.” Maar dat is niet het enige probleem: „Waar het om gaat is dat in de omgeving van scholen een wildgroei aan fastfoodrestaurants niet gezond is. Bijna 20 procent van de jeugd en de helft van de volwassenen heeft overgewicht, een risico voor diabetes en hart- en vaatziekten. Je hoeft maar naar de pandemie te kijken om te zien dat je extra kwetsbaar bent met die ziektes.”

Nu kunnen gemeenten ’slechts’ een gesprek aangaan met bedrijven en hen vragen zich niet te vestigen in hun stad. Uit een rapport van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat gemeenten al jaren een kansloze strijd voeren tegen de fastfood-scene. Dat komt doordat de wet achterloopt op de wetenschappelijke kennis over voedsel en gezondheid, zo wordt gesteld. Bekend is dat ’obesogene’ omgeving (een omgeving waarin het gemakkelijk is om aan slecht voedsel te komen) een van de belangrijke oorzaken is van de toename in overgewicht en obesitas, maar daar is de de wet dus nog niet op ingespeeld.

