Martine laat lichaam drijven op het water: ’Moet wel stopwatch zetten’

Martine Geijsels (46) uit Den Haag reist de hele wereld over, jagend op goede golven om te surfen. Op golvenloze dagen in Nederland zwemt zij lange afstanden in combinatie met een sessie ’free floaten’.

’Ik zet mijn stopwatch op 15 minuten, aangezien je de tijd kunt vergeten door de trance waarin je terechtkomt.’ Ⓒ Feriet Tunc