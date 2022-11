Sophie de Buisonjé: ’Ik vind Xander altijd knap’

Sophie: „Deze modeshoot is een soort van familieuitje: Céla-Lynn in de prinsessenlook en helemaal dol op haar ’verkleedkleren’ en Dex die er helemaal serieus voor gaat.”

Xander: „Als we vrij zijn, vinden we het leuk om lekker bij elkaar te zijn en niet te veel te ’moeten’. Samen de hond uitlaten, sporten, wandelen in het bos of op de heide. Dex en ik kunnen de hele dag kaartspelletjes doen.”

Kleding voor thuis

Sophie: „Wat ik thuis het liefste draag? Ik woon echt in mijn duurzame athleisurewear, Studio She Moves. Ik kon nooit de perfecte kleding vinden en toen ik eenmaal yoga-docent was, ben ik het zelf gaan ontwerpen.”

Xander: „Thuis herken je me aan een trainingsbroek met gympies, mijn huiskloffie. Maar als we uitgaan, pakken we uit met mooie kleding. Sophie hoeft zich helemaal niet op te doffen. Ik hou er juist niet van als een vrouw een dikke plamuurlaag op heeft. Wel vind ik haar het mooist met het haar los.”

Sophie: „Xander zie ik het liefste in relaxte kleding, met soms een randje rock-’n-roll. Strak in pak naar feesten en partijen, maar eigenlijk kan hij alles hebben. Ik vind hem altijd knap.”

Gehecht

Xander: „Mijn kledingkast is aardig vol. Vooral aan bepaalde jasjes die ik al een jaar of twintig heb, ben ik gehecht. Die associeer ik met bepaalde optredens.”

Sophie: „Items die me dierbaar zijn, zijn mijn eigen merk handgebreide vesten. Pure ambacht en tijdloos. Ik weet bijna zeker dat Céla-Lynn ze later ook nog gaat dragen.”

Ouder zijn

Xander: „Het leukste aan ouder zijn, is om degene van wie je houdt terug te zien in je kinderen.”

Sophie: „Ik zou me geen leven kunnen voorstellen zonder de kinderen, ze zijn een verrijking van mijn leven. Celá-Lynn is ons wondertje, we kregen haar immers via een draagmoeder toen er een tumor uit mijn buikholte werd verwijderd in 2013. Maar het gekke is: dat vergeet je. Ik denk daar eigenlijk nooit meer aan.”

