’Help, mijn vriend is een moederskindje’

Lieve Sabine, sinds een jaar ga ik uit met een hele leuke man. Hij is net 30, ik 28. Ik leerde hem kennen tijdens een avondje uit bij ons in het dorp en sindsdien zien we elkaar vrijwel ieder weekend. We hebben het heel gezellig samen. Alleen... hij woont nog bij zijn ouders. Weliswaar in het tuinhuis - dus in die zin hebben we voldoende privacy - maar zijn ouders zijn wel alom aanwezig. Hij eet ook meerdere keren per week met zijn ouders.

Dat zou natuurlijk geen enkel probleem hoeven zijn - ik heb zelf ook een hechte band met mijn ouders - ware het niet dat mijn ’schoonmoeder’ mij als rivale behandelt. Ze lijkt wel jaloers, zo snerend kunnen haar opmerkingen zijn. Daarom zijn we vaker in mijn appartementje, al komen daar ook weer vervelende opmerkingen over. ’Is het bij ons niet goed genoeg voor je?’ of ’We zien jullie nooit meer.’ Zucht...

En mijn vriend kiest altijd partij voor zijn moeder. Hebben wij bijvoorbeeld afgesproken om op zaterdag een fietstocht te maken maar wil zij dat hij boodschappen voor haar doet, dan wordt ons fietstripje doodleuk verschoven. Ik kom altijd op de tweede plaats en vind dat inmiddels echt hinderlijk. Ik snap dat ik mijn vriend niet voor het blok kan zetten. Maar ik wil niet altijd het gevoel houden dat zij haar zoon alleen voor zichzelf wil hebben en vaak dus ook hééft. Wat moet ik doen?

Sabine: „Dit is echt iets wat je vooral met je vriend moet bespreken. Weet hij dat zijn moeder jou dat gevoel geeft? Voor sommige moeders (en zonen) is het nou eenmaal moeilijk om de aandacht te verdelen of om elkaars gedrag objectief te zien. De ene moeder zal haar zoons gedrag altijd verdedigen, hoe rottig hij ook doet. En dat geldt ook andersom. Hij kan misschien niet goed zien dat zijn moeder jou als indringer behandelt. Dus: praat met elkaar.”

„En kijk of hij misschien zelfstandig(er) kan gaan wonen. Tot je dertigste bij je ouders ’inwonen’ vind ik persoonlijk wat overdreven. En ziet hij het allemaal anders, dan kun je je afvragen of hij wel de man voor jou is. Kortom, voel jij je er niet prettig bij dan zal je iets aan de situatie moeten veranderen. Succes!”

