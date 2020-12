Deel 20: ’Opeens laat ze haar hand onder mijn shirt glijden’

Het leven van Eva is een rommeltje. Nadat ze in bed belandde met een extreem foute man, neemt ze zich voor om het rustiger aan te doen. Op haar leeftijd hoor je niet meer vrijwel iedere week de lakens te delen met een andere man. Toch? Dus probeert Eva voor de verandering een date in de dierentuin. Het loopt uit op een deceptie.