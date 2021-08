Moeten we allemaal kaarsrechte tanden hebben?

Tijdens een uitzending van De Slimste Mens kwamen Lisa’s tanden al aan bod. Ze zegt zelf: „Daar vinden mensen altijd heel veel van, dat ik scheve tanden heb. Ik krijg daar heel veel haat op, op internet, dat ik een paardenbek heb.” Zelf trekt ze zich niks aan van de haatberichten en is ze tevreden met haar gebit. Het fragment plaatst ze op Instagram met het volgende onderschrift:

„Nog even over mijn gebit 😬. Ik krijg nog steeds berichten van mensen die vinden dat ik een beugel moet nemen. Bespaar jezelf de moeite van het typen, schatjes. Ik ben blij met hoe het nu is! Mijn perfecte imperfectie 😬. Het hoort bij mij. Wie bepaalt hoe ik eruitzie, wat ik met mijn tanden doe, of ik wel of geen make-up en glitterjurken draag? Ikzelf! Wat is jouw perfecte imperfectie?”

Tandenpositivity

Naar eigen zeggen had Lisa geen zin om een beugel te nemen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NvvO) krijgt in Nederland bijna 45 procent van de jongeren een beugel. Gemiddeld draag je een beugel voor twee tot drie jaar. Het plaatsen en dragen van een beugel kan als ongemakkelijk ervaren worden. Om te voorkomen dat tanden gaan schuiven wordt er na de behandeling een spalk, een ijzeren draad, achter de tanden geplaatst. Deze spalk draag je dan voor de rest van je leven. „Ik vond het volstrekte onzin om een beugel te nemen als tiener”, vertelt Lisa.

Daarom roept zij de hashtag #tandenpositivity in het leven. Op Twitter posten vrouwen trots foto’s van hun scheve gebitten om Lisa te steunen.

Toch zijn er nog vrouwen die hun verwondering over Lisa’s gebit uiten en vinden dat zij een beugel had moeten krijgen.

