Nicole (33) heeft een stoma: ’Het heeft mijn leven gered’

Dreun voor Novak Djokovic: imago van toptennisser loopt flinke deuk op

De vaccinatie-soap rond Novak Djokovic heeft een bizarre wending gekregen. De 34-jarige Serviër, die met een medische uitzondering zou mogen deelnemen aan de Australian Open, werd woensdag in de Australische nacht urenlang vastgehouden op het vliegveld in Melbourne, omdat zijn visum niet in orde was...