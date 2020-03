’Ons seksleven is ingedut’

Lieve Sabine, ik ben bijna dertig jaar getrouwd met een lieve man. Wij - inmiddels vijftigers - zijn nog steeds dol op elkaar. We hebben een zoon en een dochter en inmiddels is ook de jongste de deur uit. We hebben het rijk dus weer voor ons alleen. Eigenlijk had ik gehoopt dat die verhuizing ervoor zou zorgen dat de seksuele vonk tussen mij en mijn man weer zou overspringen. Maar helaas. Ons seksleven is niet meer wat het was. Mijn man is eigenlijk altijd moe als hij terugkomt uit zijn werk, en ik maak zelf ook vaak lange dagen. Maar ik vind dat we als 53- en 55-jarige echt te jong zijn voor zo’n ingekakt seksleven. Ik wil het vuurwerk terug!

Sabine: „Het wordt helaas nooit meer dat vuurwerk zoals het de eerste paar jaar was. Maar misschien zou je je kunnen focussen op de romantische verbinding die er nog wel tussen jullie is. Immers, alles wat je aandacht geeft, groeit. Zo ook jullie intieme liefdesrelatie en dus seksleven. Maak tijd voor elkaar vrij. Door lekker samen te lachen en te genieten van elkaars aanwezigheid, wakker je ook dat aan wat nodig is om elkaar te begeren. Misschien dat jullie (werk)schema’s het niet toelaten om ook door de week nog eens uitgebreid de liefde te bedrijven, maar wat is er mis met af en toe ’s ochtends een vluggertje onder de douche? Dat kun je altijd uitbreiden naar meer. Maar zoals ik al schreef, het begint allemaal met net iets meer aandacht en tijd aan elkaar besteden. Veel succes en plezier!”

Heb jij ook een probleem voor Lieve Sabine? Stel deze dan hier anoniem.