Gossip

Monique jaar na verloving met André Hazes: ’Bijzondere datum voor mij’

Voor Monique Westenberg is het zondag een speciale dag. Het is precies een jaar geleden dat ze door André Hazes ten huwelijk werd gevraagd. ”12/12 is in meerdere opzichten voor altijd een hele bijzondere datum voor mij”, schrijft ze op Instagram.