Daisy over haar Egyptische droomprins: ’Iedereen voelde de energie tussen ons’

Entertainment

Marc-Marie Huijbregts spreekt steun voor Roxeanne Hazes uit

Marc-Marie Huijbregts steunt Roxeanne Hazes in de ophef die er is ontstaan na uitspraken van de zangeres over haar moeder Rachel Hazes in het programma Beste Zangers. Dat vertelt de cabaretier zaterdag in de nieuwe aflevering van de podcast Marc-Marie en Aaf Vinden Iets.