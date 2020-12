Stephanie (41) is deel van donordrieling: ’Dit is mensonterend’

Stephanie Raeymaekers (41) maakt deel uit van een donordrieling. Ⓒ Fotografie: Chantal Spieard

Sophie, Stephanie en Bernhard Raeymaekers zijn een 41-jarige drieling. Op hun 25e ontdekten ze dat hun vader niet hun biologische vader is. Vijf jaar geleden kwam er opnieuw een schok: Sophie bleek verwekt met ander donorzaad dan haar broer en zus. Hier is het verhaal van Stephanie. Ze woont samen, heeft twee kinderen en is management assistent.