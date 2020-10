Stephanie (41) maakt deel uit van een donordrieling

„Toen Bernhard vertelde dat wij van een donor waren, rende onze jongere broer Diether naar de wc. We vonden hem op de grond, huilend. ’Ik ben jullie broer niet meer’, snikte hij. Op dat moment begreep ik zijn verdriet niet, maar toen ik ontdekte dat Sophie mijn halfzus was, voelde ik exact hetzelfde. Zulke ontdekkingen brengen onherroepelijk verschuivingen met zich mee.”

Camera’s

„Die avond dacht ik: ’Waar zijn de camera’s?’ Het was alsof we in een slechte soap waren beland. Later stond ik voor de spiegel, ik herkende mezelf niet meer. Ik wist wat ik van mijn moeder had, maar wat kwam van mijn biologische vader? De man die ik altijd, overal, zonder dat ik wist wie hij was, kon tegenkomen?”

„Sindsdien ben ik voortdurend alert geweest, altijd op zoek. De wens te weten wie mijn vader is, werd na de komst van mijn kinderen een oerbehoefte. Van wie hadden mijn zoon en ik onze neus? Omdat alle voor de hand liggende wegen doodliepen, zocht ik de media op. Zo kwam ik met andere donorkinderen in contact. Welke opvoeding of kennis ze ook hebben gehad, velen worstelen met dezelfde vragen, hetzelfde gemis.”

Donorkinderen

„We werden allemaal ontworteld en verplant en dat is nooit zonder gevolgen. Het werd mijn missie om voor de rechten en belangen van donorkinderen op te komen. Ik richtte een Facebookgroep en de vereniging Donorkinderen VZW op. En ik ben bestuurslid van Donor Detectives. Hoewel ik het diepe verlangen naar een kind begrijp, vind ik donorconceptie - anoniem of niet-anoniem - mensonterend; ik vind het onethisch om een persoonlijk gat te vullen door bewust een fundamentele leegte bij een kind te creëren. Dat kind ontneem je zoveel. Je geeft het automatisch een extra rugzak voor het leven mee.”

„De afgelopen jaren heb ik intensief gezocht naar mijn biologische vader en de familie waar ik van afstam. Via internationale DNA-databanken vond ik een verre verwant in Canada en toen kon ik aan de slag met mijn stamboom. Het was tijdrovend en zwaar, maar ik heb steeds meer blinde vlekken zichtbaar gekregen. In mijn zoektocht vond ik twee halfbroers en een halfzus.”

Biologische dochter

„Eén halfbroer is maar twaalf dagen ouder: wij komen uit dezelfde ejaculatie. Maar we werden geboren bij een andere moeder, in een ander ziekenhuis en groeiden op in andere gezinnen. Ik vind dat echt te zot. Ik weet nu voor 95% zeker wie mijn vader is, ik wacht nu op de allerlaatste bevestigingen. Helaas leeft hij niet meer, maar ik hoef hem tenminste niet meer in de massa te zoeken.”

„Ik heb al met vrienden en familie van hem gepraat en krijg een steeds beter beeld van hem. Dat is essentieel voor mij, ook al zijn het slechts kruimels van zijn bestaan. Ik weet dat zijn stamcafé op 500 meter afstand lag van het restaurant waar Bernhard aan Sophie en mij vertelde dat wij van een donor zijn. Kon ik maar teruggaan in de tijd, dat café binnenstappen. Zodat ik hem in de ogen kan kijken, hem de hand reiken en zeggen: ’Dag, ik ben je biologische dochter. Drinken we er samen eentje?’”

