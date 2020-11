Akkie & Tessa Ⓒ Jos Schuurman

Eén op de drie Nederlanders is mantelzorger. Dat betekent dat er ruim 4,4 miljoen mensen zijn die onbetaald de zorg op zich nemen voor een familielid of andere naaste. Aan de vooravond van de Dag van de Mantelzorg op 10 november spraken we met drie vrouwen die zich met hart en ziel inzetten voor hun zorgbehoevende familie.