’Het begon met een hoestje en eindigde met longkanker’

Ooit, ook in januari, besloot ik dat het weer eens tijd werd om op dieet te gaan. Stoppen met roken was ook een leuke optie geweest, maar ik dacht bij mezelf: ’Alles op z’n tijd; eerst afvallen en dan doven we die laatste sigaret. Want tja, van stoppen met roken, kom je aan. Dat weet iedereen. Dus als je eerst flink wat kilo’s verliest, dan heb je dat alvast een beetje ondervangen.

Afvalplannen

Ik legde mijn theorie voor aan Anita Witzier die ik interviewde voor haar toen net verschenen kookboek. „Dus”, zei ze, „jij bent liever dood dan dik?” Die kwam aan. Ik zette nog wat meer vaart achter mijn afvalplannen: ’Als ik 70 kilo woog, dan zou ik echt, serieus…’ en stak ondertussen nog een keer de vlam erin. Ik heb nog heel vaak aan die middag en de woorden van Anita gedacht. Ze spoken iedere keer door me heen als ik in het ziekenhuis naar het infuus in mijn hand kijk waardoor de chemo in mijn bloed druppelt.

Mooi slank

Het begon met een naar hoestje en eindigde met longkanker. Daar ga je dan met je „nog 5 kilo en dan…” Ik kreeg bezoek. „Wat ben je mooi slank”, zei de dame in kwestie. Ik had haar bijna de deur uit geslagen. „Ja, dat heb je met kanker”, snauwde ik terug. „Daar word je hartstikke dun van. Elk nadeel heb z’n voordeel.”

Slank willen zijn; het heeft behoorlijk wat opschudding veroorzaakt in mijn leven. Ik stak ooit, op mijn 19e, mijn eerste sigaret op in de hoop dat ik door te roken wat pondjes zou verliezen. Ik, met mijn bouw geboetseerd uit Brabantse klei, wilde niets liever dan een ranke den zijn en daarom hoestte ik me door die eerste peuk heen. En daarna door de tweede en de rest van het pakje. Roken verdreef de honger.

Tijdsgeest

Waarom? Waarom vond ik afvallen zo belangrijk? Was het de tijdsgeest? We hebben het hier over de jaren 80. Je moeder volgde het sherrydieet, of het brooddieet, of iets met appelazijn en ahornsiroop. Ze stond iedere dag te shaken met zakjes Modifast. „Moet je ook doen”, zei ze dan. „Zo zonde dat je weer aangekomen bent.”

Want na een jaar of twee pakjes sigaretten wegstoken was het ‘positieve’ effect op mijn slanke lijf wel weer weg en kwam ik gewoon weer aan. Dun zijn was in mijn jeugd het hoogste goed. Dat vonden de moeders, dat vonden je vriendinnen en we spoorden elkaar massaal aan om rare bokkensprongen te maken om maar af te vallen.

Ⓒ Anne Reinke

Geef ik die tijdsgeest de schuld van mijn kanker? Nee. Niemand anders dan ik heeft telkens opnieuw een aansteker gehouden bij een sigaret. Niemand anders wuifde alle gezondheidsrisico’s weg met de woorden: „Ja, ik stop wel. Als ik nog 5 kilo ben afgevallen.” Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven, voor mijn eigen foute beslissingen. En een beetje voor die van mijn kinderen.

Daarom ben ik zo blij met de body positivity-beweging. Want ik heb een dochter. Ze is beeldig. Maar ze heeft niet het lijf van een Barbie. Ze heeft alles in overvloed: krullen, borsten en billen. En dat vindt ze prima. Ze kleedt zich geweldig met haar maat 40/42 en geen haar op haar hoofd die denkt dat ze maat 36 moet hebben.

Niet roken

Mijn dochter rookt niet. Ik ook niet meer trouwens. Als ik hier doorheen rol, ga ik elke dag taart bakken. Mocht ik dan volgend jaar 100 kilo wegen, zal het me worst wezen. „Hé Hurkmans, ben je aangekomen?” „Ja, maar ik rook niet! Cupcakeje?”