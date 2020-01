Moeten we ouders verbieden om te kiezen voor een eliteschool?

Mijn dochter zit tegenover ons huis op school. We wonen in de grote stad en de school is er eentje waarop kinderen zitten die alle kleuren van de regenboog hebben. Haar vriendinnen hebben ouders die uit allerlei landen komen.

Ze heeft het er heel erg naar haar zin en is blij dat de wekker om kwart voor acht gaat en ze binnen een minuut op school is. Ook handig met een tussenuur. Wat me wel opvalt, is dat niemand uit haar klas van de lagere school naar deze school ging. Terwijl deze zo ongeveer naast diezelfde lagere school ligt. Liever fietsen buurtgenootjes twee uur per dag om naar een ’eliteschool’ te gaan in een prestigieuze buurt elders in de stad.

Eliteschool

Mijn oudste wilde ook naar een dergelijke school en moest minimaal twee uur per dag fietsen om naar een zogenaamde eliteschool te gaan. Hij wilde daarheen omdat al zijn vriendjes van de lagere school gingen.

Maar inmiddels heeft hij na vijf jaar heen en weer fietsen wel spijt. En zegt hij dat als hij opnieuw zou mogen kiezen, hij liever niet twee uur per dag zou fietsen en tegenover ons huis naar school zou zijn gegaan. De wekker van mijn zoon gaat elke dag om half zeven. Om half acht moet hij de deur uit. Eigenlijk is dat heel gek, als je bedenkt dat we uitkijken op een goede middelbare school.

Zere been

Dat hoogopgeleide ouders kunnen kiezen voor een school waar kinderen van andere hoogopgeleiden naartoe gaan, is inmiddels tegen het zere been van sommige bestuurders, zoals Marjolein Moorman. Het gemeentebestuur streeft juist naar ’gemengde’ scholen waar kinderen van verschillende komaf ’elkaar tegenkomen’.

Praat mee

