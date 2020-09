Model Ronja: Irritant als ik lichter word geschminkt

Ronja Berg Ⓒ Fotografie STEF NAGEL

Alleen maar superslanke, blonde jonkies op de catwalk? Niet langer! Elke vrouw is anders en de hedendaagse modellen zijn dat tegenwoordig ook. Vijf prachtige vrouwen in even prachtige najaarsmode! In dit deel: Ronja Berg (26). Met haar weelderige haardos en groene ogen is ze een succesvol internationaal model. Vanwege een Zweedse moeder en Amerikaanse vader ziet ze zichzelf als boegbeeld voor andere zwarte, aanstormende modellen. „Er zijn meer ’smaken’ dan alleen brunette en blondine.”