Recept: de perfecte chocoladetaart voor jouw Valentijn

Benodigdheden chocoladetaart

150 g hazelnootpasta

75 g gepofte rijst

Voor de vulling:

275 g slagroom

250 g melkchocolade

2 eidooiers

40 g fijne kristalsuiker

75 g melk

Voor het glazuur:

8 g gelatine

225 g slagroom

75 g glucosestroop

100 g kristalsuiker

50 g cacaopoeder

Bereidingswijze chocoladetaart

Stap 1

Smelt de hazelnootpasta in de magnetron of au bain-marie, meng met de gepofte rijst. Schep dit in een ingevette taartvorm en druk goed aan.

Stap 2

Maak de vulling: klop 200 g slagroom lobbig. Klop de eidooiers met de helft van de suiker in een andere kom. Breng de melk, de resterende 75 g slagroom en de rest van de suiker aan de kook. Giet de helft van de hete melk bij de eidooiers en roer goed.

Stap 3

Giet het mengsel terug in de steelpan en verwarm al roerende de crème tot deze gaat binden. Breek de chocolade in stukjes en giet de crème erover. Goed roeren en laten afkoelen.

Stap 4

Spatel de geklopte slagroom voorzichtig erdoorheen. Giet de chocolademousse over de bodem van de vorm en zet de taart in de vriezer. Week de gelatine in koud water.

Stap 5

Maak het glazuur: breng de slagroom met de glucosestroop en de fijne kristalsuiker aan de kook. Giet een beetje van dit mengsel bij het cacaopoeder en maak een papje. Giet het cacaopapje terug in de pan. Breng aan de kook en haal de pan van het vuur. Roer na 5 minuten de uitgeknepen gelatine erdoor.

Stap 6

Haal de taart uit de vriezer en giet het glazuur erover. Haal de taart uit de vorm en laat in de koelkast ontdooien.

Als dit naar meer smaakt...

Is jouw hart sneller gaan kloppen van dit heerlijke Valentijnsdagrecept? Probeer dan dit recept voor chocolade-olijfolie-ijs met zeezout! Wil je jouw Valentijn verrassen met een fantastische stoof in de avond? Deze bevat chocolade. Zo kan je de dag in stijl afsluiten.

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.