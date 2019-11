Daghoroscoop 19 november

VANDAAG JARIG

U bent een goed researcher en u voelt u als een vis in het water als u dingen moet onderzoeken. Die karaktertrek wordt komend jaar nog sterker. Volg een cursus of studie die u interesseert en duik erin. Er ruim de tijd voor nemen zal zich uitbetalen in de toekomst. Kortom: pomp uw kennis op.

RAM

U kunt gemotiveerd zijn om veranderingen aan te brengen in de normale routine. Pak de koe bij de horens en bedenk methodes die het u mogelijk maken uw doelen te bereiken. Voor elke positieve actie zult u beloond worden.

STIER

Goede communicatie zal uitstekende ontwikkelingen tot gevolg hebben. Reken op merkbare vorderingen op financieel gebied, onderwijs en intieme relaties. Iemand kan u vleien door advies te vragen, maar pas op voor de reactie.

TWEELINGEN

U kunt in een hogere versnelling grote stappen voorwaarts maken met een project dat al te lang is blijven liggen, maar trek aan de rem als dat nodig is. Houd een troef achter de hand en weet de grens tussen vertrouwen en overmoed.

KREEFT

Een interessante ontwikkeling kan u in staat stellen een ruzie met een collega bij te leggen. Er zit promotie in de lucht. Sta stil als een van uw relaties op een kruispunt staat en overzie de situatie liever met uw hart dan met uw hoofd.

LEEUW

Geniet ervan als het leven tijdelijk wat trager verloopt. Doe wat gedaan moet worden en pieker niet over problemen. Vat wat gezegd wordt niet te persoonlijk op, zeker niet als kritiek constructief is. Analyseer negatief commentaar.

MAAGD

Stel uw strategie bij en laat iedereen een objectief standpunt innemen zodat u de fouten ontdekt die u hebt gemaakt of kan gaan maken. Er zal meer worden bereikt in teamverband dan wanneer u uitsluitend vertrouwt op uw eigen inspanning.

WEEGSCHAAL

Besteed aandacht aan uw carrière en financiën. Doe uw best om zaken ten goede te keren als u ontevreden bent over uw werkomgeving. Bedenk een diplomatieke oplossing als het thuisfront klaagt dat u te vaak van huis bent.

SCHORPIOEN

Laat uw dag niet vergallen door ontevredenheid. U krijgt met een vreemde agenda te maken als u tracht de leefstijl van uw buren te evenaren. De kosmos wijst erop dat u gelukkiger wordt van iets leren dan van materieel bezit.

BOOGSCHUTTER

Een gunstige dag om zaken te doen. Door uw wilskracht in te zetten kunt u belangrijke beslissingen nemen. Lees de kleine lettertjes als u een veelbelovend terrein vindt om in te investeren. Roep deskundig financieel advies in.

STEENBOK

Talrijke kwesties wachten op behandeling; zorg dat alles wat u doet de toets van kritiek kan doorstaan. Stel u op de werkvloer niet al te competitief op. Laat uw partner weten dat u achter hem/haar staat; de ander zal dankbaar zijn.

WATERMAN

Als uw wilskracht u de laatste tijd in de steek liet, komt deze nu ruimschoots terug en helpt u bij het tot stand brengen van positieve scenario’s. Een mengeling van motivatie en enthousiasme geeft u de kans op meer terreinen te scoren.

VISSEN

Uw hang naar plezier kan u van het juiste pad af brengen, en u zult aan het eind van de dag ontevreden zijn als u het werk dat gedaan moest worden links hebt laten liggen. Maak een agenda voor de rest van de week en kies prioriteiten.

