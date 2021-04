Vind jij het een goed idee om zonder quarantaineplicht op vakantie te gaan?

In eerste instantie zou de quarantaineplicht 14 mei versoepeld worden, maar volgens Griekse media wil het land aankomende maandag de maatregel al opheffen. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Griekenland en daarom zou het gunstig kunnen zijn voor het land om toeristen binnen te laten.

Op dit moment moeten toeristen bij aankomst in Griekenland een week in zelfisolatie. Als de quarantaineplicht is opgeheven, zijn vakantiegangers nog niet zomaar welkom. Ze moeten een coronavaccin hebben of een negatieve coronatestuitslag kunnen laten zien. De autoriteiten gaan ook steekproefsgewijs reizigers testen. In Nederland is het advies om bij thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan.

Geen quarantaineplicht

Het opheffen van de quarantaineplicht betekent meer vrijheid in je vakantie en dat is voor sommigen reden om een vakantie naar Griekenland te boeken, zoals voor de twitteraar hieronder.

Nog wel testen

Het is belangrijk dat de toeristen die naar Griekenland vliegen gevaccineerd of getest zijn, om te controleren of er geen besmette personen het land binnenkomen. Er zijn ook verschillende Twitteraars die niet blij zijn met deze regel. Sommige mensen zien het niet zitten om gecontroleerd te worden.

