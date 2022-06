Daghoroscoop 23 juni - Loop op je tenen, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Naarmate het jaar vordert ga je meer focussen op het welzijn van je gezin. Was je tot dusver meer op eigen genoegens gericht, vanaf nu zullen de activiteiten van dierbaren je meer ter harte gaan. Dat gaat met veranderingen gepaard, waarbij je voor moeilijke keuzes kunt worden gesteld.

RAM

Breng je huishoudbudget in evenwicht als je de laatste tijd wat boven jouw stand hebt geleefd. Plannen maken en sparen voor iets wat je graag wilt hebben is minder stressvol dan in een opwelling dingen doen of kopen.

STIER

Sta je bekend als een driftig standje dan kun je vandaag jouw reputatie bevestigen en zullen al je emoties zichtbaar zijn. Probeer je redelijk en netjes te gedragen en bedenk een andere methode om van je frustraties af te komen.

TWEELINGEN

Doe de komende dagen wat rustiger aan en neem het leven minder zwaar. Blijf een uurtje langer in bed als je vanochtend niets bijzonders onder handen moet nemen. Iemand uit jouw verleden kan in je leven terugkeren.

KREEFT

Er kan de hele dag sprake zijn van een hoog spanningsniveau. Je kunt in afwachting zijn van een gebeurtenis zonder precies te weten wat dat zal zijn. Routine kan worden verstoord door een ongewone situatie en voor vertraging zorgen.

LEEUW

Las voldoende pauzes in op deze onvoorspelbare dag. Blijf om fouten te voorkomen geconcentreerd. Jouw stemming kan fluctueren en houd rond het middaguur rekening met een lading impulsieve en explosieve energie.

MAAGD

De behoefte om aan jouw routine te ontsnappen kan een chaotische situatie tot gevolg hebben. Laat werk dat concentratie vereist bij voorkeur tot later op de dag of morgen liggen. Je belangstelling voor meer scholing neemt toe.

WEEGSCHAAL

Heeft je beroep met creatieve vaardigheid te maken dan zullen je fantasie en inspiratie vandaag groot zijn. Ongeduld zal misschien tot snelle vorderingen leiden, maar impulsiviteit kan voor brokken zorgen. Loop op je tenen.

SCHORPIOEN

Veranderingen kunnen je in de war brengen. Reken er niet op dat anderen tot compromissen bereid zullen zijn. Zet jouw partner niet voor het blok en laat jezelf evenmin manipuleren. Bewaar een gevoelig onderwerp voor vanavond.

BOOGSCHUTTER

Je hebt er doorgaans weinig moeite mee om voor uw rechten op te komen dus neem het initiatief als er iets recht gezet moet worden. Reageer positief als je iets wordt aangeboden. Geef liefde vandaag een kans.

STEENBOK

Laat je, als dat mogelijk is, masseren als spanningen extreem toenemen. Je kunt in afwachting zijn van de uitkomst van een belangrijke deal of de uitslag van een examen of onderzoek. Houd rekening met een merkwaardige verrassing.

WATERMAN

Nu de kosmos je goed gezind is kan vooruitgang worden geboekt. Een dierbare wens kan in vervulling gaan. Span je desondanks niet te veel in. Val liever terug op en beproefde methode dan te experimenteren met een uitdaging.

VISSEN

Misschien moet je jezelf vandaag voor 100% inspannen om een doel of deadline te halen. Een vergissing kan je behoorlijk op achterstand brengen, dus doe niets in haast. Eet niet te snel, drink veel water en laat koffie maar eens staan.

