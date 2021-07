Werken mondkapjes wel of niet?

Sinds 26 juni is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in binnenruimtes, zoals de supermarkt. Het mondkapje hoeft alleen nog gedragen te worden op plekken waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, waaronder in het openbaar vervoer.

„De belangrijkste maatregel blijft het houden van afstand”, vertelt Bowles. „Als dit niet mogelijk is, dan heeft het dragen van een mondneusmasker zeker toegevoegde waarde bij het beschermen tegen een besmetting.”

De werking

„Een chirurgisch mondneusmasker filtert in twee richtingen. Je ademt gefilterde lucht in, maar je houdt ook je eigen druppeltjes bij je. Als je praat, niest of hoest in dat masker, dan verspreid je de virusdeeltjes in mindere mate. Dat maakt de kans voor een ander om besmet te raken minder groot. Op deze manier levert het masker een grote bijdrage aan het voorkomen van besmettingen.”

Deze chirurgische mondmaskers zijn het meest effectief vanwege het filter. Naar de bescherming van niet-medische mondmaskers, zoals stoffen mondmaskers, is nog maar weinig onderzoek gedaan. „Maar één ding is zeker: ook zo’n masker zonder filter houdt grotere druppels tegen. Het filtert maar deels de lucht die je zelf inademt, maar het kan wel voorkomen dat je anderen besmet. Hiermee bescherm je vooral je omgeving.”

Toxicoloog Paul Scheepers van het Radboudumc vult aan: „In ziekenhuizen worden ook FFP2 mondneusmaskers gebruikt. Het filtermateriaal van dit professionele beschermingsmiddel voldoet aan nog hogere eisen en het sluit heel strak aan op het gezicht. Deze mondneusmaskers zijn nodig voor bepaalde medische handelingen waarbij in één keer veel hele kleine druppels, oftewel aerosolen, vrijkomen. Deze maskers zijn, in tegenstelling tot chirurgische mondneusmaskers, niet geschikt voor dagelijks en langdurig gebruik. De ademweerstand is veel te hoog en je krijgt lelijke striemen in je gezicht.”

Gevaccineerden

Ook voor gevaccineerden is het nog steeds aan te raden een mondneusmasker dragen, stelt Bowles. Zij kunnen het virus namelijk alsnog bij zich dragen en verspreiden. „Het vaccin geeft in hoge mate bescherming tegen ziekenhuisopnames en overlijden aan COVID-19, maar die bescherming is niet honderd procent. Gevaccineerden kunnen dus nog wel besmet raken en het virus overdragen. Daarom is het ook voor hen nog steeds belangrijk om die anderhalve meter afstand te houden en daar waar dat niet mogelijk is een mondneusmasker te dragen. En ook deze groep mensen moet zich gewoon laten testen bij klachten.”

Correct dragen

In het ziekenhuis noemen ze het mondkapje een mondneusmasker. „We noemen het niet voor niets zo. Als je het alleen maar over je mond draagt, dan vliegen de deeltjes nog steeds via je neus de lucht in en uit. De neus is juist een belangrijke start- en landingsbaan van het virus”, legt Bowles uit.

Om bescherming te bieden moeten de mondneusmaskers dus correct gedragen worden: over je neus, mond en kin. Het is ook niet verstandig om mondneusmaskers met vrienden uit te wisselen. „De virusdeeltjes kunnen in de stof van een masker blijven zitten. Het is daarom niet aan te raden om een ongewassen mondneusmasker van je buurman te lenen.”

En hoe lang mag je een mondkapje eigenlijk dragen? Bowles: „In het ziekenhuis is de regel dat het mondneusmasker elke drie uur wordt vervangen door een schoon exemplaar. Het is niet aan te raden om je mondmasker langer dan drie uur te dragen of om een gebruikt exemplaar te hergebruiken. Toch is dat nog steeds beter dan helemaal geen mondmasker dragen.”

Advies

Vorig jaar werd nog beweerd dat mondmaskers schijnveiligheid zouden creëren, maar dit is volgens Bowles onjuist. „Men dacht toen nog vaak dat mensen de anderhalve meter afstand los zouden laten als ze maskers droegen, terwijl dat juist een heel belangrijke maatregel is. Uiteindelijk bleek dat het prima samengaat.”

Bowles pleit niet voor een nieuwe mondkapjesplicht, maar benadrukt wel de werking van mondneusmaskers, vooral in combinatie met andere maatregelen. „Een enkele maatregel heeft nooit alléén effect. Het effect ontstaat door de combinatie van anderhalve meter afstand houden, een mondneusmasker dragen en thuisblijven en testen bij klachten.”