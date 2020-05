’Hij kreeg dus op zijn 46e een relatie met een meisje van 18’

Nee. Dat kan niet. Het koppel is al vijf jaar samen. Hij is net zo oud als ik, eenenvijftig. Zij is drieëntwintig. Net zo oud als mijn jongste zoon. Inderdaad. Ze schelen maar liefst achtentwintig jaar in leeftijd. Wacht. Ho eens even. Dat betekent dat hij op zijn zesenveertigste een relatie kreeg met een meisje van achttien? Wat als mijn zoon op die leeftijd tegen mij had gezegd dat hij aan het daten was met een vrouw van mijn leeftijd? Ik vrees dat ik hem dan huisarrest zou hebben gegeven en de dame in kwestie over de schutting had getrokken, met de woorden dat ze met haar poten van mijn kind af moest blijven. Dat dit ontoelaatbaar was en zelfs een beetje pervers.

Seks met iemand die je zoon had kunnen zijn

Ik ken genoeg vrouwen van mijn leeftijd die regelmatig aan de lampenkappen hangen. Naar technofeestjes gaan en afterparty’s bezoeken. Het gros van hen is gescheiden en heeft volwassen kinderen die de deur al uit zijn. Ik weet als geen ander hoe fijn het is om weer de tijd voor jezelf te hebben op deze leeftijd. Als je jarenlang hebt lopen zorgen voor je gezin en dan eindelijk weer kan gaan en staan waar je wilt? Te doen waar jij zin in hebt? Om vervolgens na een feestje tussen de lakens belanden met iemand die je zoon had kunnen zijn? Met jouw levenservaring maar vooral jouw wijsheid? Ik begrijp hen wel. De vrouwen in kwestie weten dat er echt geen serieuze relatie uit voort zal gaan vloeien, de jongemannen in kwestie weten dat ook. Het is maar seks hè?

Is leeftijd slechts een nummer?

Ik ken ook verschillende koppels waarvan de vrouwen minstens vijftien jaar ouder zijn dan hun man. Met één belangrijk verschil. De mannen waren al dik in de dertig toen ze hun vrouwen leerden kennen. Op die leeftijd weet je al veel meer over wie je zelf bent en wat je zelf wilt en is leeftijd inderdaad slechts het spreekwoordelijke nummer. Als je nog maar drieëntwintig bent, kun je jezelf nog amper volwassen te noemen. Hoe kun je dan als man van mijn leeftijd een serieuze relatie aangaan met iemand die je dochter had kunnen zijn? Met zo’n groot leeftijdsverschil is er toch geen sprake zijn van gelijkwaardigheid? Als ik daar ook nog eens het verschil in status bij optel, hij rijk en succesvol als DJ, zij jong en onervaren, dan kan ik ook zonder dat ik in de toekomst kan kijken nu al vertellen dat deze relatie nooit stand zal gaan houden. Met of zonder baby.