Heb jij zin in sneeuw of baal je ervan vanwege de gasprijzen?

In Limburg zal vandaag 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen, zo is de verwachting van Weeronline. In het zuidoosten zou het 2 graden worden, aan de noordwestkust 6 graden. Oftewel: het wordt koud vandaag, een voorproefje voor eind deze week.

Dinsdag en woensdag stijgt de temperatuur nog, de zon zou zich zelfs laten zien, maar daarna breekt de winter door. Overdag zouden we te maken krijgen met temperaturen van 2 tot 4 graden en ’s nachts verwacht de weersite dat het gaat vriezen. Ook zou er, naast regen, zo nu en dan hagel en natte sneeuw vallen.

De kans op een witte kerst is volgens de weerexperts zeven procent, maar dat we überhaupt getrakteerd worden op sneeuw, maakt sommigen al enorm blij.

Zin in sneeuw

Sneeuwpoppen maken, een wedstrijdje sneeuwballen gooien of gewoon lekker met dikke laarzen een wandeling maken: de kans op witte vlokken is voor liefhebbers een mooi vooruitzicht. Op Twitter zeggen veel mensen dat ze niet kunnen wachten op een dikke laag sneeuw. Laat maar komen, zo is te lezen. Al denkt niet iedere Nederlander er zo over.

Witte vlokken gaan gepaard met kou, waardoor het verleidelijk wordt de verwarming wat hoger te zetten. Maar gezien de stijgende gasprijzen is dat voor sommigen een (te) dure grap. De NOS meldde eerder dat door de stijging ruim 1 miljoen huishoudens financieel in de problemen komen. Besparen is deze winter belangrijker dan ooit en daar dragen vorst en sneeuw niet bepaald aan bij.

Jeffrey is niet blij met de mogelijke komst van sneeuw.

Maar deze twitteraar heeft het liever koud dan warm én mist het schaatsen.

Dat er precies deze winter wellicht sneeuw valt, is volgens twitteraar @GdeVries18 wegens de gasprijzen slechte timing. Al hoopt ze er stiekem wel op.

Mascha heeft zin in een dik pak sneeuw.

