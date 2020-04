5 manieren om thuis vakantie te vieren!

1. Zwembad kopen

Openbare zwembaden en badplaatsen zijn voorlopig nog gesloten. Mocht je zo gelukkig zijn om een tuin te hebben, dan is het een idee om een zwembad aan te schaffen. Dat kan een klein opblaasbad zijn, of een degelijk opzetzwembad. Ideaal voor op die snikhete zomerdagen.

2. Cocktail en een borrel

Je kunt nog even niet naar de bar, maar dat betekent niet dat je geen cocktails kunt drinken. Zoek het recept voor je favoriete cocktail op en ga lekker aan het shaken met alle ingrediënten. In sommige plaatsen kun je bij de lokale cocktailbar je eigen cocktailkit ophalen, met exact de juiste hoeveelheden en handleiding! Maak er ook een borrelplank bij, en het is het alsof je aan een terrasje in de Spaanse zon zit.

3. Eten uit je favoriete keuken

Voor veel mensen betekent vakantie vieren vooral lekker eten. Nu is de kans om te leren hoe je dat ene streekgerecht van je favoriete restaurantje in Italië moet maken. Je mag dan in eigen land zijn, maar je mag jezelf best trakteren op zo’n heerlijk vakantiemaaltje. Enne, voor wie geen keukenprinses is: afhalen bij je favoriete lokale restaurant kan in veel gevallen ook.

4. Kamperen in de tuin

Haal de tent uit de schuur en zet hem op in de tuin. Hang wat lichtjes op en gooi er lekker veel kussens in. Als het kan, stook dan een fijn kampvuurtje buiten de tent. Maak smores door crackers, chocolade en door de vlammen gesmolten marshmallows te combineren. Ga er echt voor, maak een lekker bedje op in de tent en breng er gewoon de nacht door. Het voelt net alsof je op de camping bent.

5. Werktelefoon uit

Een groot voordeel van op vakantie zijn is: niet werken. Je bent nu misschien eerder geneigd om alsnog werkmails te beantwoorden, omdat je in je eigen huis zit in plaats van in een ander land. Doe dit niet! Vakantie is er om tot rust te komen. Je werkgever weet dat je vakantie hebt. Je bent heus niet onmisbaar. Het werk gaat wel weer door wanneer de vakantiedagen voorbij zijn.