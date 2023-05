’Online daten kan best gevaarlijk zijn’

Live

Nathalie Schalke (51) is copywriter en schrijfster. Ze is single en moeder van twee volwassen kinderen. Ze is het online daten beu.

„Ik was nog niet zo lang gescheiden en had een nieuwe relatie, toen de man met wie ik samen was na een jaar over leed. Niet lang daarna verloor ik ook mijn allerbeste vriendin. Ik was door dat alles behoorlijk van de kaart en er startte voor mij een wilde tijd, ingegeven door het gevoel dat het leven zomaar voorbij kan zijn.

Ik was begin 40 op dat moment en heb heel wat online dates gehad, ik vond dat lekker makkelijk. Het bracht me veel avontuur en weinig liefde. Bij online daten mis je 80 procent van alle communicatie. Ik kan me nog herinneren hoe ik ooit met iemand chatte, we al lekker in een leuke bubbel van elkaar leren kennen zaten en ik blijkbaar iets verkeerds vroeg, want ineens verbrak hij het contact. Tijd om uit te leggen wat ik bedoelde, kreeg ik niet eens.

Dat vluchtige wil ik niet meer. Ik heb online toch het idee dat de meeste mensen zich in een snoepwinkel wanen. Als jij niet leuk genoeg bent, kijken ze snel verder naar wat er nog meer te halen valt. Ik heb ook een keer een date gehad met iemand die een nepprofiel bleek te hebben. In het echt was hij compleet anders, afstotelijk zelfs. Online daten kan dus ook best gevaarlijk zijn.

Inmiddels zit ik in rustiger vaarwater en heb ik geen Tinder en zit ik ook niet meer op datingsites. Ik hoop een leuke man tegen te komen in de kroeg, op de tennisbaan of nog beter: tijdens een blind date die geïnitieerd is door wederzijdse vrienden. Ik ben nu negen jaar single, maar heb mijn geloof in de liefde in al die jaren nog niet verloren. Ik kom hem vast wel ergens tegen, wat dat betreft ben ik een echte romanticus.”

Sonja de Kreij (54) is huisvrouw en heeft nu een relatie met Eddy (57). Ze leerde hem kennen via Tinder.

„Mijn ex en ik waren 19 jaar samen, waarvan we de laatste tien jaar als broer en zus leefden. We besloten uit elkaar te gaan en ik maakte een Tinder-account aan én ik schreef me in op de datingsite Happy Pancake. Online het eerste contact leggen, vind ik wel wat hebben. Je kunt zo toch een beetje op elkaar afstemmen of je dezelfde interesses hebt, of het matcht.

Ik heb niet veel dates gehad, een stuk of vier. Op Happy Pancake zitten iets rijpere mannen en vrouwen dan op Tinder, dat is toch meer voor de jeugd en daar tref je meer dubbelzinnigheid. Zo had ik bij ONS ’geen bezwaar’ ingevuld, ik dacht dat er ons/samen/een gezin mee bedoeld werd, maar het is een afkorting voor one night stand. Dat heb ik snel veranderd toen ik daarachter kwam.

De ene date dacht mijn kledingstijl te mogen veranderen, weer een andere liep mank – voor mij niet handig, ik hou van stevig doorlopen. Uiteindelijk vond ik Eddy op Tinder. Hij was net als ik nog niet zo lang daarvoor gescheiden en daar nog best verdrietig over. We spraken elkaar uitgebreid via de chat en daarna stelde ik voor eens af te spreken. ’Maar het is geen date,’ zei ik erbij.

Het klikte en een week later spraken we opnieuw af, voor mijn verjaardag dit keer. Inmiddels zijn we een kleine drie jaar een stel en wonen we samen. Voor mij was online daten een welkome aanvulling op de mogelijkheden iemand te ontmoeten in het café of op straat. Toch had ik tien jaar geleden nooit gedacht dat ik op deze manier mijn huidige partner tegen zou komen.”

