Zo (on)gezond leef ik Canan (43): ’Sommige dames die aan bikiniwedstrijden meedoen, worden niet meer ongesteld’

„In de acht weken naar de wedstrijd toe ben ik met niks anders bezig. Ik zit echt in een tunnel.” Ⓒ Vizuals by AJ (rechter beeld)

In onze rubriek ’Zo (on)gezond leef ik’ zijn we nieuwsgierig naar de leefstijl van VROUW-lezeressen. Vind jij het belangrijk om gezond te leven? Ben jij veel aan het sporten om in shape te blijven? Of geef je er juist geen klap om hoe je eruitziet en wil je bovenal gelukkig zijn? Of heb je dé tip voor een gulden middenweg? Deze week Canan Yavas (43). Ze werkt als sportdiëtist, personal trainer en vrouwencoach in haar eigen praktijk. Daarnaast doet ze mee aan bikini-fitnesswedstrijden.