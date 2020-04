Vader worden op je 89e, wat vind jij daarvan?

Het is nog maar de vraag of de nieuwste Ecclestone-telg zijn of haar vader leert kennen of uiteindelijk alleen de foto’s nog kan bekijken. Ook wij interviewden voor VROUW Glossy een aantal vaders die wat leeftijd betreft ook de opa van hun jongste kinderen zouden kunnen zijn.

Papa met rollator

In tegenstelling tot Ecclestone, die helemaal geen enkel probleem ziet in zijn hoge leeftijd, uitte Guuz Hoogaerts bij ons wel wat twijfels. „Ik vond mezelf, eerlijk gezegd, ook te oud. Ik had een soort schrikbeeld voor ogen dat ik met een rollator in de aula van school zou zitten als mijn kind zijn diploma zou halen.”

