Miljuschka in bikini op onze VROUW-cover: Dit is mijn ideale gewicht

Miljuschka Witzenhausen (35) is de dochter van Astrid Holleeder, gescheiden, moeder van twee kinderen en columnist en tv-kok. Sinds vijf jaar is ze samen met Philip. Deze week schittert ze in de allernieuwste badmode. Met haar 1.65 meter, 75 kilo en maat 42 wil ze laten zien dat je ook als gewone vrouw gezien mag worden. En hoe!