Daghoroscoop 13 mei

VANDAAG JARIG

Problemen kunnen veel gedaanten hebben, ze kunnen van financiële, sociale aard zijn, maar ook gezondheid-gerelateerd. Ook geloof kan een belangrijke oorzaak van problemen zijn die alleen weggenomen kunnen worden door een betrouwbare mentor, door meditatie of soortgelijke therapie.

RAM

Een gesprek met een oudere kan stof tot nadenken geven. Een onverwachte ontmoeting zou een romance kunnen inleiden, maar er gebeurt niets als u zich gereserveerd opstelt. Houd een kasboek bij, ook voor kleine uitgaven.

STIER

Haast u terug naar de aarde als u zich in gedachten op een andere planeet bevindt. Er valt van alles te beleven. De sterren staan goed en Amor heeft een zak vol pijlen. Een situatie die hopeloos leek kan een ommekeer beleven.

TWEELINGEN

U zult weinig reden hebben tot klagen; er ligt een veelbelovende dag voor u. Pak nieuwe opdrachten creatief aan en laat u niet afleiden door onbelangrijke details. Reageer adequaat op een unieke kans.

KREEFT

Op het liefdespad kunt u iemand tegenkomen die uw idealen deelt. Doe kalm aan, zeker als de ander nog gebonden is. Zoek van tijd tot tijd de eenzaamheid om energie op te bouwen voor uw hectische bestaan. Herzie een mening.

LEEUW

Ga om de tafel zitten met een hardnekkige tegenstander. Geef uw standpunt niet prijs en probeer de zwakke punten te vinden in het betoog van uw opposant. Zeur niet over fysieke ongemakken, maak er liever gekheid over.

MAAGD

Bedien u van grover geschut als een subtiele aanpak geen doel raakt. Zet geld opzij voor iets wat u graag wilt hebben. Hang intimiteiten niet aan de grote klok; anderen kunnen schrikken van uw openhartigheid. Probeer mensen te inspireren.

WEEGSCHAAL

Een tegenvallende financiële beloning is misschien terecht. Hebt u zich wel voldoende ingespannen? Controleer feiten en cijfers terdege voor u een rapport aan derden voorlegt; uw reputatie kan op het spel staan.

SCHORPIOEN

Geldzaken hebben aandacht nodig. Let op uw uitgaven en ga zorgvuldig om met uw bezittingen, zeker als deze herinneringen oproepen. Haak in op maatschappelijke veranderingen en gebruik alle beschikbare technologie.

BOOGSCHUTTER

Spanning zal verdwijnen als een financieel dilemma wordt opgelost. Verander uw eetgedrag als u niet lekker in uw vel zit. Leg niet op elke slak zout. Zorg voor een onberispelijk uiterlijk. Controleer bankafschriften.

STEENBOK

Maatschappelijke veranderingen creëren de vraag naar kennisoverdracht. Wees bereid extra tijd te investeren in een opdracht die met schrijven te maken heeft. Zet zakelijke punten op papier en laat u niet van de wijs brengen.

WATERMAN

Probeer geen verzoening tot stand te brengen als partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Laat een ieder vechten op zijn eigen manier. Concentreer u op belangrijke zaken. Misschien kunt u vandaag wat vroeger naar huis.

VISSEN

Een oude liefde kan contact zoeken. Maak een afspraak maar stort u niet hals-over-kop in een nieuw avontuur. Het loont de moeite uw best te doen voor iets wat u graag wilt. Het is geen schande iemand een kleine gunst of dienst te vragen.