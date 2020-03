Rebecca beviel midden in de coronacrisis: ’De sfeer werd steeds grimmiger’

De hele wereld staat stil, maar bevallingen gaan uiteraard gewoon door. Zo ook die van Rebecca. Rebecca: „In het begin was ik helemaal niet bezig met corona, ik was meer bezig met de weeën en de bevalling zelf. Maar toen ik eenmaal geïnstalleerd was in het ziekenhuis en even tijd had om op mijn telefoon te kijken, zag ik een nieuwsbericht dat er corona was ontdekt op een poli in het OLVG Amsterdam. Dat was wel even schrikken. Toch bleef ik er rustig onder en was ik gedurende ruim tien uur meer bezig met de bevalling dan met corona.”

Grimmige situatie

Na de tien uur durende bevalling, kwam de onrust wel om de hoek kijken. „Ons zoontje bleek een infectie te hebben en toen gingen er wel alarmbellen rinkelen. Gelukkig bleek het achteraf niks te zijn, maar we moesten er wel vier dagen langer door in het ziekenhuis blijven. Toen zagen we wel dat de sfeer grimmiger werd. Het begon toen meer binnen te komen wat er aan de hand was.”

„In het begin waren de zusters vrij laconiek onder de situatie, maar dat veranderde aardig snel. Er mochten geen kinderen meer langskomen en de hallen en gangen waren uitgestorven. Dat maakte het wel wat enger, maar door de infectie van Xan lagen wij al op een speciale afdeling met hygiëne als topprioriteit.”

„De kamer werd drie keer per dag schoongemaakt en iedereen was bezig met de hygiëne. Soms had ik echt medelijden met de handen van de zusters, want ze stonden echt de hele tijd hun handen te schrobben. Natuurlijk is het geen fijn idee dat er een kans is om corona op te lopen, maar ik dacht ook: ’Als ik ergens ziek word, dan maar hier’.”

Naar huis

Ziek werden zowel Rebecca als haar zoontje niet en na vier dagen mochten ze naar huis. Maar een echte rustige kraamweek zat er niet in. „Toen ik naar huis mocht, was het nieuws bekendgemaakt dat ook de crèches dichtgingen. Dat betekende dat mijn kraamweek samen zou zijn met mijn vriend die vanuit huis werkt, twee kinderen van 3 en 1 en een pasgeboren baby. Waar ik bij de vorige twee baby’s de hele dag kon knuffelen en herstellen, heb ik daar nu vrijwel geen tijd meer voor. Dat vind ik wel heel heftig.”

Ⓒ Prive foto

„Het is een uitdaging om mijn andere twee kinderen de hele dag bezig te houden. Zeker als je de hele tijd een pasgeboren baby bij je hebt en je zelf nog niet helemaal hersteld bent. Maar we maken er het beste van en hebben wel ineens heel veel quality time samen. We houden een ritme erin, maar doen ook leuke dingen. Zo gaan we elke middag als het lekker weer is met z’n allen picknicken in de tuin.”

Kraamweek

De kraamweek gaat normaal gepaard met kraambezoek en een kraamhulp. Voor Rebecca ging het deze keer wat anders. Omdat het al haar derde kindje is en ze langer in het ziekenhuis heeft gelegen, is de kraamhulp sowieso niet doorgegaan. Maar ook het kraambezoek bleef weg. „In het ziekenhuis hebben onze ouders de baby gelukkig wel gezien, met heel veel desinfecteermiddelen en grondig handen wassen. Nu we thuis zijn, is bezoek niet meer mogelijk. Maar we facetimen heel veel en sturen foto’s naar elkaar. Ik moet ook zeggen dat het niet kunnen hebben van bezoek niet het ergste is aan de situatie; het is al zo druk en ik ben gewoon heel moe.”

„Ik vind de hele coronacrisis wel steeds enger worden, zeker nu vrijwel alles dicht is en het echt menens is. Maar het is nu eenmaal zoals het is en nu we de eerste week hebben overleefd, kan ik ook wel zeggen dat het meeviel. Ik vind ook dat het ziekenhuis geweldig heeft gehandeld en zich heel professioneel heeft opgesteld. Als bedankje heb ik drie taarten laten maken en naar hun toegestuurd. Thuis hier is het nog even wennen, maar we komen er wel doorheen.”