Weduwe Chantal (49) over ’MAFS’ Walter: ’Hij is begraven op onze trouwdag’

Sterren

King Crimson-oprichter Ian McDonald (75) overleden

De Britse muzikant Ian McDonald, bekend van de bands King Crimson en Foreigner, is op 75-jarige leeftijd overleden in New York. Volgens een woordvoerder is de multi-instrumentalist afgelopen woensdag vredig overleden, omringd door zijn familie. Er is geen doodsoorzaak opgegeven.