Esra woont met haar kinderen op een geheime locatie

Esra en Mark* ontmoetten elkaar via school. „We leerden elkaar via via kennen en werden al snel verliefd. Ik was 19 en dacht dat dit een echte relatie was. Als ik er nu op terugkijk, waren er al signalen. Zo kon hij als we ruzie hadden dwars door mijn tranen heen kijken, die interesseerden hem gewoonweg niet. Ook bood hij nooit zijn excuses aan; hij zat namelijk nooit fout.”

Ongelukkig

Toen Esra een jaar later zwanger was veranderde zijn gedrag langzaamaan. „Hij begon iedereen om mij heen ’slecht’ te noemen. Hij liet mij geloven dat ik niemand anders kon krijgen en in mijn handjes mocht knijpen met hem. Dat ik me daardoor steeds ongelukkiger voelde, viel ook mijn ouders op. Mijn vader is normaal een heel zachtaardige man, die nooit ruzie maakt, maar dit ging hem te ver. Door mijn vaders bemoeienis werd Mark ontzettend boos en eiste dat ik afstand zou nemen van mijn familie.”

Esra gaf ondanks zijn felheid geen gehoor aan zijn dreigementen. „Hierdoor knapte er iets bij Mark. Hij verscheen op mijn stoep met een jerrycan vol benzine en zei dat hij mijn huis in brand zou steken. Ik heb toen natuurlijk meteen de politie gebeld. Hij moest daarna een paar weken de gevangenis in. Vanuit de gevangenis ontving ik veel brieven van hem: sommige heel lief, andere dreigend. Zo schreef hij dat ik onze dochter niet alleen kon opvoeden. Want zonder hem zouden wij het niet redden. Toen hij vrij kwam besloot ik, vooral uit angst, hem te vergeven.”

Eenmalig

Voor een periode ging het goed. „Mark liet mij geloven dat het een eenmalige uitbarsting was en dat hij er voor mij en mijn dochter ging zijn. Ik geloofde hem totdat hij werd opgepakt voor een andere zaak, die verband hield met drugs. Toen hij vastzat kwam ik erachter dat ik voor de tweede keer zwanger was. Hier schrok ik in eerste instantie van maar ik zag het ook als iets hoopvols: ik hoopte dat het hebben van een zoon hem zou doen bijdraaien, maar dat gebeurde niet. Toen hij vrijkwam ging hij namelijk direct weer het drugscircuit in.”

Esra zat alleen thuis met een pasgeboren zoon en een dochter van inmiddels 2. „Met mijn dochter ging het steeds slechter. Ze was altijd stil en had angstaanvallen. Ik ben hier ontzettend van geschrokken. Zo kon het niet meer! Ook de geboorte van onze zoon had de relatie niet verbeterd. Maar dit alles had wel mijn ogen geopend. Ik besloot hulp te zoeken en belde naar vrouwenopvang Rosa Manus.

Sinterklaasavond

Toen Mark hiervan lucht kreeg, stond hij meteen aan de deur. Dat was op Sinterklaasavond. Hij ging tekeer en de situatie liep volledig uit de hand: hij werd agressief en gebruikte fysiek geweld. Ik heb de politie ingeschakeld en hij werd opnieuw opgepakt. Dat was voor mijn kinderen en mij een afschuwelijk traumatische ervaring.”

Met het inschakelen van instanties die hulp kunnen bieden, heeft Esra naar eigen zeggen te lang gewacht. „Ik was gewoon ontzettend bang voor dit soort instanties. Ik had gehoord dat ze je kinderen ’afpakken’ als de thuissituatie niet leefbaar is. Het idee mijn kinderen te moeten afstaan maakte mij angstig. Maar die angst bleek uiteindelijk onterecht.”

„Rosa Manus heeft ervoor gezorgd dat ik nu op een veilige, geheime locatie woon. Ik kan mijn kinderen weer van het schoolplein halen. Dat deze organisatie heeft erkend dat ik er alles aan doe om een goede moeder te zijn en mij daar ook bij helpt, is een fijn gevoel. Daardoor en door de recente uitspraak van het OM, kan ik langzaamaan weer ademhalen.”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.